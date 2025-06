Mircea Rednic, prima reacţie după ce a semnat cu Standard: “M-am întors acasă”

17:40

Cristi Chivu a dat lovitura carierei. După ce a reuşit să o salveze pe Parma de la retrogradare a acceptat cea mai mare provocare. A semnat cu Inter Milano pentru următoarele două sezoane şi speră să îi conducă pe milanezi spre un nou titlu în Serie A. Impresarul Giovanni Becali nu a rămas indiferent după […] The post Verdict în scandalul dintre Cristi Chivu şi Giovanni Becali! Antrenorul lui Inter, atacat: “Nu şi-a ascuns ura” appeared first on Antena Sport.