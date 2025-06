Cine este Paksi FC, adversara celor de la CFR Cluj, din turul 1 preliminar Europa League! Corvinul, coşmarul ungurilor

21:10

Dan Şucu l-a convins pe Mauro Pederzoli să lase Serie A şi să vină la Rapid. Italianul a fost deja prezentat oficial, ocupând funcţia de director sportiv la formaţia de sub Grant. Mauro Pederzoli, în vârstă de 63 de ani, a fost până în această vară directorul sportiv al celor de la Parma, lucrând cu […]