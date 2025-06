1.2 miliarde de dolari pentru organizarea unei noi curse de Formula 1

18:50

Daniel Pancu a oferit o replică fermă, după atacul impresarului lui Cătălin Cîrjan. Selecţionerul U21 s-a rezumat a spune că are conştiinţa împăcată, după ce nu l-a convocat pe mijlocaşul lui Dinamo la EURO 2025. Daniel Pancu a decis să-l lase acasă pe Cătălin Cîrjan, deşi tânărul mijlocaş a făcut parte din lotul lărgit al […]