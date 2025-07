Comunicat de presă PROMOTION UNIC CONSULTING SRL

15:50

Informații de ultimă oră apar în contextul nemulțumirilor exprimate de către sindicaliștii din sistemul bugetar față de preconizatele măsuri de austeritate pe care urmează să le ia Guvernul. Ordonanța de urgență (OUG) care plafonează la 300 de lei brut sporul pentru condiții vătămătoare acordat bugetarilor a primit luni, 30 iunie, aviz favorabil din partea Consiliului […] The post Ultima oră: OUG privind reducerea sporurilor de condiții vătămătoare ale bugetarilor, avizată de CES first appeared on Ziarul National.