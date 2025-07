Un feribot s-a scufundat în largul insulei Bali: patru morți și zeci de persoane dispărute – VIDEO

16:10

O națiune europeană mândră de independență se confruntă cu o alegere dură: menținerea accesului la piața Uniunii Europene, dar numai prin efectuarea de plăți financiare, primirea de migranți și renunțarea la puterea judiciară. De data aceasta, problema nu este pentru Marea Britanie, ci pentru Elveția, relatează Financial Times. După mai bine de un deceniu de […] The post Mândra Elveție stârnește fantomele Brexit first appeared on Ziarul National.