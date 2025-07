Anunțul Barcelonei: „10” pentru Lamine Yamal!

11:10

De marți, 1 iulie, expiră plafonarea prețurilor la energie, iar estimările arată că în unele cazuri facturile consumatorilor s-ar putea dubla. Ceea ce înseamnă că scumpirile vor afecta simțitor bugetele familiilor. Guvernul va păstra, totuși, o schemă de ajutor pentru persoanele cu venituri mici, sub forma unor tichete de 50 de lei pentru plata facturilor […] The post A expirat plafonarea la energia electrică/Cu cât cresc facturile la curent first appeared on Ziarul National.