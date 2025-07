Horoscop 3 iulie 2025 – Sentimentele tale sunt profunde

15:20

Fractura din cadrul Partidului Republican se adâncește pe măsură ce Donald Trump și Elon Musk se ciocnesc public din cauza controversatului pachet de taxe și cheltuieli cunoscut sub numele de „One Big Beautiful Bill". Într-o întorsătură neașteptată, Musk – unul dintre cei mai mari finanțatori ai lui Trump – a lansat o ofensivă împotriva republicanilor, […]