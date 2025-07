Comunicat de presă Aviația Utilitară București SA

16:20

Subiectul drogurilor nu se discută la emoție, ci la adevăr. Campania „Conștient, nu dependent", inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, continuă cu conferința Webdidactica, menită să ofere profesorilor și părinților tactici și obiective practice pentru a gestiona situația consumului de droguri. România se află într-un „campionat periculos": aproximativ 10% din liceeni au consumat […]