Marea și frumoasa harababură a lui Trump

20:10

Este vorba de o pastă albă, granulară, cu proprietăți promițătoare: temperatura sa variază cu peste 50 de grade sub presiune, deschizând calea către o generație revoluționară de aparate de aer condiționat fără emisii cu efect de seră. Spre deosebire de gazele utilizate în aparatele actuale, acești „agenți frigorifici solizi” nu prezintă scurgeri. De asemenea, sunt […] The post Aer condiționat fără gaze poluante? Tehnologia refrigeranților solizi first appeared on Ziarul National.