Ședință extraordinară a Consiliului Local Sector 1 pentru reconfigurarea serviciului de salubritate. Stingerea datoriei față de Romprest și mărirea tarifelor, pe ordinea de zi

15:20

Cu excepția câtorva măgării mărunte, gășcuțe „comunistoide” și combinații via „academicienii lui Ceaușescu“, nu mi-au ajuns la urechi ori n-am găsit vreodată, în cariera mea jurnalistică, chestiuni negative cu privire la UPU Elias. Am călcat fizic cu piciorul în facilitatea administrată de Academia Română la scurt timp după incendiul de la Colectiv, din octombrie 2015, […] The post EDITORIAL | Și totuși „ne facem bine”. Cum am plecat de la UPU Elias fără durere de cap și cu optimism appeared first on Buletin de București.