Doi arbori unici din Parcul Cișmigiu, răpuși de furtuna de joi

Capitala intră, din nou, sub cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă în intervalul 15 iulie, ora 10:00‑16 iulie, ora 10:00. Meteorologii anunță un val de căldură persistent, caniculă și disconfort termic, care vor persista în sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul […]