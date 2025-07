“S-a prăbuşit” Ce a scris presa chineză despre Pan Zhanle şi David Popovici după seriile de la 200 m liber!

21:20

CFR Cluj a suferit duminică seara primul eșec din noul sezon de Liga 1, după ce a cedat cu 2-0 în fața lui FC Argeș. Dan Petrescu a alcătuit o echipă cu nouă jucători diferiți față de meciul tur cu Lugano, iar rezultatul nu a fost unul dorit de “bursuc” la partida cu numărul 800 […] The post Dan Petrescu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: “S-a văzut că pentru unii e greu la CFR” appeared first on Antena Sport.