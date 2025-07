Mihai Stoica a ironizat-o pe CFR Cluj după ce Marius Ştefănescu a ales să meargă în Turcia!

10:50

Accidentarea din luna ianuarie a acestui an continuă să îi dea bătăi de cap lui Radu Drăguşin. Tricolorul încă nu şi-a revenit complet şi ratează inclusiv cantonamentul de pregătire din Asia al celor de la Tottenham. Echipa londonneză a făcut anunţul oficial despre internaţionalul român. Ruptura de ligamente încrucișate continuă să îi dea bătăi de cap […] The post Noi probleme pentru Radu Drăguşin! Tricolorul a fost lăsat acasă. Anunţul lui Tottenham appeared first on Antena Sport.