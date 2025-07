Gigi Becali a confirmat transferul lui Marius Ştefănescu: “A plecat deja în Turcia”

08:20

Edi Iordănescu a debutat cu dreptul în campionatul Poloniei. Echipa fostului selecţioner, Legia Varşovia s-a impus cu scorul de 2-1 în faţa celor de la Korona Kielce. Tehnicianul român are parte de un bilanţ pozitiv după primele dispute pe banca noii sale echipe. Are 4 victorii şi un egal. Lui Edi Iordănescu îi merge bine la […]