Neluţu Sabău nu şi-a iertat fotbaliştii după înfrângerea de la Craiova: “Vreau jucători care să alerge”

12:30

Milionarul român cu trei pensii vine cu dezvăluiri absolut şocante de pe vremea când era preşedinte la LPF. Acesta a dezvăluit o bătaie crâncenă între doi patroni din fotbal care s-a întâmplat chiar în biroul său. Dar asta nu e tot. Ex preşedintele Ligii spune că pregăteşte o carte în care vă scoate la iveală […] The post Milionarul român cu trei pensii, dezvăluiri şocante! Ce s-a întâmplat în biroul său: “Nu e bine să mă apuc acum să vorbesc” appeared first on Antena Sport.