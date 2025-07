Ipostaza în care a fost surprinsă iubita lui David Popovici în timp ce campionul olimpic făcea show la Mondiale

00:40

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a recunoscut că echipa pe care o antrenează se află într-un moment dificil. "Câinii" au ajuns pe locul 13 în Liga 1 după înfrângerea de la Galaţi. Dinamo are doar 2 puncte după 3 meciuri. Kopic a remarcat însă jocul bun al echipei sale, care şi-a creat numeroase ocazii în […]