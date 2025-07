România a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă! Performanţă uriaşă pentru tricolori

22:50

În minutul 15 al meciului Oţelul – Dinamo, la scorul de 0-0, a avut loc o fază controversată în careul gălăţenilor. Alex Musi, jucătorul adus de Dinamo de la FCSB, a fost atacat în careu de Vadik Murria, iar “câinii” au cerut penalty. Centralul partidei, Szabolcs Kovacs, nu a fost chemat să vadă faza pe […] The post Fază controversată în Oţelul – Dinamo! “Câinii” au cerut penalty la o intrare asupra lui Alex Musi appeared first on Antena Sport.