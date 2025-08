Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

14:30

În economia SUA se adâncește o prăpastie: cele mai mari bănci și grupuri tehnologice ignoră tarifele impuse de Donald Trump și înregistrează profituri masive, în timp ce companiile orientate către consumatori se luptă cu creșterea costurilor. Rezultatele extraordinare din al doilea trimestru ale grupurilor tech, inclusiv Apple, Meta și Microsoft, și ale creditorilor JPMorgan și […]