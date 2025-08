Am avut vreo oră la mână ceasul lui Iliescu

16:00

Un joc al acuzațiilor a izbucnit în Elveția după ce SUA au anunțat o rată vamală neașteptată de 39% pentru Țara Cantoanelor. Președinta Confederației Elvețiene, Karin Keller-Sutter, este acuzată că a calculat greșit acordul comercial pe care credea că îl poate obține cu administrația Trump . Alți critici acuză industria farmaceutică elvețiană că a stârnit […] The post Elveția intră în jocul acuzațiilor după șocul tarifar american first appeared on Ziarul National.