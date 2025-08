Emmanuel Macron, înghesuit între ecologiști și fermieri

18:00

Jack Grealish e cu bagajele făcute, dar rămâne blocat pe Etihad. Pep Guardiola i-a dat undă verde să plece, însă Manchester City cere o sumă uriașă chiar și pentru un simplu împrumut: 14 milioane de euro pentru un sezon, scrie The Times. În plus, „cetățenii” ar urma să-i achite în continuare mare parte din salariul […] The post City îl blochează pe Grealish! Suma colosală pentru un împrumut! first appeared on Ziarul National.