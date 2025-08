Iliescu, norocul lui Bolojan

17:10

Anunțul colaborării dintre FC Barcelona și Republica Democrată Congo, în valoare de 40 de milioane de euro, a stârnit reacții inclusiv în Suedia. Deși nu are nicio implicare în acord, guvernul de la Stockholm a simțit nevoia să intervină public, în contextul în care Suedia sprijină masiv dezvoltarea economică a statului african. „Niciun ban al […] The post Barcelona intră în afaceri cu o țară! Miză de zeci de milioane de euro! first appeared on Ziarul National.