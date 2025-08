Petrolul rusesc seamănă vrajbă între SUA și India

10:10

Ordinul publicat recent în Monitorul Oficial aduce modificări semnificative privind acordarea burselor pentru studenții din învățământul superior de stat, cu frecvență, înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat. Bursele se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice și beneficiază de acestea studenții din învățământul superior de stat înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul […] The post Noi reglementări privind acordarea burselor pentru studenți. Ordinul de ministru, publicat în Monitorul Oficial first appeared on Ziarul National.