Jaguar Land Rover își schimbă șeful. Trump denunță wokism și trădarea ADN-ului britanic

11:00

Cum va fi vremea pe parcursul lunii august, ultima lună de vară din calendar? Vor mai fi perioade cu temperaturi caniculare? Meteorologii vin cu informații actualizate vizând prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, marți dimineață, o actualizare a estimărilor meteo pentru intervalul 4 august – 1 septembrie. Aflăm, […] The post Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni first appeared on Ziarul National.