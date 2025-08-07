Grecii de la PPC se pregătesc să investească în energie electrică pe gaze naturale în România
Profit.ro, 8 august 2025 01:00
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, se pregătește să investească în producție de energie electrică din gaze naturale în România.
