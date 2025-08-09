Ianis Hagi, la un pas de un transfer de zile mari la Universitatea Craiova. S-a aflat planul lui Mihai Rotaru

19:45

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a declarat într-un interviu acordat revistei Time că mandatul său actual ar putea fi ultimul. Totodată, liderul de la Minsk neagă că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai.