„Nu solicităm bilete la Prishtina”  Mihai Stoica a anunțat că suporterii celor de la FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo

Un tânăr de doar 17 ani a deschis focul în Times Square (New York), după o dispută care „a escaladat”. Tragicul incident, survenit în jurul orei 1:20 (ora din S.U.A.), și s-a soldat cu trei persoane rănite. Astăzi urmează să joace New York Yankees, iar măsurile de securitate ar putea fi sporite de autorități.