Bacalaureatul de toamnă începe luni cu testul de foc: proba la Limba română

14:50

Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţişti din cadrul Secţiei nr. Citește mai departe...