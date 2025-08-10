Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool
Stiripesurse.ro, 10 august 2025 22:00
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2, informează news.ro. Citește mai departe...
VIDEO Bolojan nu tremură în fața PSD care 'flutură' eventuala ieșire din coaliție: 'Nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta' # Stiripesurse.ro
Sper să nu avem o astfel de situație, spune premierul Ilie Bolojan despre eventuala ieșire a PSD din coaliția de guvernare. „Partea de stabilitate este foarte importantă”, susține șeful Guvernului. Citește mai departe...
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 cu o fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2 # Stiripesurse.ro
Echipa Universitatea Craiova a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Superligă, conform news.ro.Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Citește mai departe...
VIDEO Ilie Bolojan îi liniștește pe români: 'Pensia privată rămâne economisirea cetățeanului, statul nu poate folosi acești bani' # Stiripesurse.ro
„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii”, afirmă președintele UDMR, Kelemen Hunor, criticând proiectul aflat în dezbatere publică privind plata pensiilor private. Citește mai departe...
VIDEO Cât de mult vor sărăci românii după măsurile fiscale impuse de Guvern. Ilie Bolojan: 'Aceasta este realitatea' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că România riscă să ajungă în incapacitate de plată dacă nu adoptă urgent măsuri fiscale și de reducere a cheltuielilor, avertizând că majorarea TVA va duce la creșterea inflației, iar efectele pozitive ale pachetului de reforme Citește mai departe...
Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, conform Agerpres. Citește mai departe...
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2, informează news.ro. Citește mai departe...
VIDEO Bolojan despre comasarea școlilor la sate: 'Mai puține unități, mai mulți elevi în clasă, dar fără pierderi în educație' # Stiripesurse.ro
Într-un dialog la Antena 3 CNN cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, premierul Ilie Bolojan a abordat direct subiectul sensibil al începerii noului an școlar, pe fondul nemulțumirilor din sistemul de educație și al reformelor privind comasarea școlilor din mediul rural. Citește mai departe...
Femeie amendată cu 2.000 de lei după ce a anunțat fals la 112 că este agresată de soț # Stiripesurse.ro
O femeie de 36 de ani din Dâmbovița a fost amendată cu 2.000 de lei după ce a sunat duminică la 112 și a anunțat că a fost agresată de soț pe autostrada A2, scrie Mediafax.IPJ Constanța anunță că, duminică, în jurul orei 17. Citește mai departe...
VIDEO Începe revoluția fiscală locală: Cum vrea Guvernul să transforme administrațiile și să recalibreze impozitele # Stiripesurse.ro
O creștere de impozite pe proprietăți e posibilă de la 1 ianuarie - spune premierul Ilie Bolojan.Premierul Ilie Bolojan a făcut recent declarații importante la Antena 3 CNN, în care a subliniat provocările financiare cu care se confruntă administrațiile locale din România și Citește mai departe...
VIDEO Bolojan a deschis 'subiectul interzis' în mediul bugetar: reduceri masive de personal în administrația publică locală # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan, declarații alarmante privind situația administrației publice locale din România și planurile guvernamentale privind reducerea personalului. Citește mai departe...
Narcis Popescu, locul 11 în finală la aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20 # Stiripesurse.ro
Atletul Narcis Popescu s-a clasat, duminică, pe locul 11 în finala probei de aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. România a încheiat participarea cu două medalii, scrie news.ro.Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor a măsurat 65. Citește mai departe...
În timp ce Trump caută drumul spre pace, Putin își urmează propriul plan: Compromisuri de ochii lumii pentru scopul final # Stiripesurse.ro
Președintele Vladimir Putin refuză să cedeze Ucrainei teritoriile din regiunile Zaporojie și Herson, în ciuda discuțiilor despre un posibil armistițiu. Moscova consideră aceste zone esențiale pentru o punte terestră strategică către Crimeea ocupată. Citește mai departe...
Un înalt responsabil al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) se va deplasa luni în Iran pentru discuţii menite să „definească un cadru de cooperare” între Teheran şi agenţia ONU, a anunţat duminică ministrul iranian al Afacerilor Externe, conform news.ro. Citește mai departe...
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit duminică seara vestul Turciei, potrivit autorității naționale pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime sau pagube majore, conform Reuters. Citește mai departe...
Iranul amenință să blocheze „Calea Trump pentru Pace” din Caucaz, provocând tensiuni regionale # Stiripesurse.ro
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus în acordul de pace dintre aceste două ţări semnat vineri la Casa Albă în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, Citește mai departe...
Titus Corlățean spulberă actuala conducere a partidului: 'PSD a devenit reactiv, iar USR a preluat puterea în coaliție' # Stiripesurse.ro
Titus Corlățean, unul dintre cei mai vechi membri PSD, a făcut declarații incisive duminică seara, la Antena 3 CNN, în contextul ședinței de luni a conducerii PSD, convocată pentru a discuta tensiunile din coaliția de guvernare. Citește mai departe...
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă, potrivit news.ro. Citește mai departe...
China pare un uriaș cu picioare de lut: Se produce cel mai rău fenomen economic, care poate îngenunchea populația unei țări # Stiripesurse.ro
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS). Citește mai departe...
Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai acizi și ironici comentatori politici din România, a lansat o postare dură, în care face o radiografie sarcastică a actualului PSD și a liderilor săi, oferind o poreclă cu atât mai taioasă cu cât se referă la jocurile de putere din partid Citește mai departe...
FOTO Aproape de tragedie după ce a ales își vopsească părul acasă: Povestea unei tinere care a ajuns în stare gravă la spital # Stiripesurse.ro
O adolescentă din Franța a trăit momente terifiante după ce a ales să se vopsească acasă, fără să știe că este alergică la vopseaua folosită. După aplicarea produsului, simptomele au evoluat rapid, iar tânăra a ajuns la spital în stare gravă, aproape de moarte. Citește mai departe...
Se ascut săbiile în PSD: 'Am luat decizia de a candida la președinția PSD' - Titus Corlățean întoarce armele și vrea să debarce actuala conducere # Stiripesurse.ro
Senatorul Titus Corlățean, unul dintre cei mai longevivi și influenți membri ai Partidului Social Democrat, a anunțat oficial că va candida la șefia formațiunii. Citește mai departe...
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni pentru îndepărtarea nămolului # Stiripesurse.ro
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni, localitate din județul Suceava grav afectată de viituri, pentru îndepărtarea nămolului și a resturilor aduse de apă, anunță duminică IGSU. Citește mai departe...
Fondatorul ChatGPT împărtășește o revelație tulburătoare: Numeroși utilizatori apelează la chatbot deoarece 'nu au avut în viață persoane care să îi susțină' # Stiripesurse.ro
OpenAI a lansat joi GPT-5, introducând patru noi opțiuni de personalitate pentru ChatGPT. Totuși, o parte dintre utilizatori erau atât de atașați de stilul vechi, de tip „yes man” (n.r. Citește mai departe...
Isco, care a suferit o accidentare la glezna stângă în timpul înfrângerii echipei Betis Sevilla, scor 3-1 cu Malaga, sâmbătă, a părăsit stadionul La Rosaleda în cârje, conform news.ro.Mijlocaşul spaniol ar urma să fie indisponibil trei luni, conform estimărilor iniţiale. Citește mai departe...
Toate casele grav afectate de viituri în Broșteni și-au găsit constructori. Șoldan: 'Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern' # Stiripesurse.ro
Președinte Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Citește mai departe...
Netanyahu anunță cea mai bună metodă pentru a pune capăt războiului: 'Vom face acest lucru' # Stiripesurse.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că preluarea controlului asupra orașului Gaza reprezintă „cea mai bună și rapidă modalitate de a pune capăt războiului”, reafirmând angajamentul guvernului său de a încheia conflictul prin această operațiune. Citește mai departe...
Atacantul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol duminică în meciul pe care echipa la care este legitimat, Zhejiang, l-a cedat pe teren propriu, scor 3-4, în faţa formaţiei Beijing Guoan, informează news.ro. Citește mai departe...
Tudor Chirilă: 10 August – Dosarul care moare încet, la fel ca răul făcut de Iliescu și Ceaușescu # Stiripesurse.ro
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români au fost gazați și bătuți de Jandarmerie în Piața Victoriei, dosarul evenimentelor continuă să fie blocat în justiție, fără o soluție clară. Citește mai departe...
Un bărbat de aproximativ 72 de ani a murit duminică, fiind scos de salvatori inconștient din Lacul Techirghiol.ISU Constanța a anunțat că a intervenit duminică după-amiaza la o persoană scoasă în stare de inconștiență din Lacul Techirghiol, pe plaja Șincai. Citește mai departe...
Telefobia, 'boala' de care suferă noua generație: Ce se întâmplă în creierul adolescenților care nu mai vorbesc la telefon și preferă să comunice în scris # Stiripesurse.ro
În vremuri în care adolescenții își petrec o mare parte din timp conectați la ecranele telefoanelor mobile, un paradox devine tot mai evident: deși dispozitivele sunt mereu la îndemână, apelurile vocale au ajuns aproape pe lista speciilor pe cale de dispariție. Citește mai departe...
Rezultate Loto de duminică, 10 august: Numerele câștigătoare au fost extrase - premiile puse în joc # Stiripesurse.ro
Duminică, 10 august 2025, s-au desfășurat noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la doar trei zile după ce, la tragerile din 7 august, Loteria Română a oferit 19.789 de premii în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei. Citește mai departe...
Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română.Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Citește mai departe...
Incendiu la o fabrică de pastile clorurate din Franța: Autoritățile cer izolarea localnicilor # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit duminică la o fabrică de pastile clorurate din Lédenon, în departamentul Gard, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să nu iasă din case, potrivit Le Figaro. Citește mai departe...
Zodiile care renasc după luna plină din august: Bani, vacanță și realizarea unui vis # Stiripesurse.ro
Luna plină ce va avea loc pe 9 august 2025 aduce o energie profundă de claritate și schimbare, fiind un moment important pentru mai multe zodii, în special pentru Leu, Scorpion și Pești, care vor avea parte de o perioadă plină de realizări și oportunități neașteptate. Citește mai departe...
O mașină de pompieri s-a făcut scrum într-un incendiu izbucnit la instalația tehnică a autospecialei # Stiripesurse.ro
O mașină de pompieri din cadrul Detașamentului Alexandria, a fost distrusă duminică într-un incendiu izbucnit la instalația tehnică a autospecialei. Pompierii se îndreptau spre zona Izvorul rece, pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Citește mai departe...
Român, mort în condiții șocante în Spania: A găsit mort într-o magazie chiar de femeia care avea ordin de protecție împotriva lui # Stiripesurse.ro
Un bărbat român a fost găsit mort, în localitatea Manacor, din insula Mallorca, iar anchetatorii cred că a fost victima unui omor survenit după o ceartă violentă cu alte persoane. Citește mai departe...
Medicii ne vor putea 'deschide' mintea la propriu. Cercetătorii MIT au creat primul microscop care explorează adâncimile creierului pe calea sunetului # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au creat un microscop revoluționar care folosește unde sonore pentru a explora adâncimile creierului, depășind barierele impuse de tehnologiile optice clasice. Citește mai departe...
Experți în aviație analizează circumstanțele prăbușirii avionului de la Arad: Care sunt cele două ipoteze # Stiripesurse.ro
Accidentul aviatic produs sâmbătă în Arad, soldat cu doi morți, este investigat de o echipă de experți în aviație care analizează la fața locului mai multe ipoteze pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului de agrement. Citește mai departe...
Florian Wirtz, în prezent la Liverpool, a fost ales cel mai bun jucător al sezonului 2024-2025 din Germania, după un alt sezon remarcabil la Bayer Leverkusen, în timp ce Julian Schuster, de la Freiburg, a câștigat premiul pentru cel mai bun antrenor, potrivit AP, citat Mediafax. Citește mai departe...
Plan pentru Prahova: spital nou, secție de arși și modernizarea spitalului Județean # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, și preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, au discutat, duminică, la Bucureşti, despre planurile de modernizare a sistemului medical din județ: continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui Citește mai departe...
VIDEO Alertă în Hunedoara: Incendiu de proporții la un magazin și la un depozit - ISU mobilizează forțe importante # Stiripesurse.ro
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, scrie news.ro. Citește mai departe...
Şefa diplomaţiei europene avertizează: Orice acord de pace fără Ucraina poate reprezenta un nou atac din partea Rusiei # Stiripesurse.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune Citește mai departe...
A sfidat ordinul de protecţie: Un bărbat a fost arestat după ce și-a amenințat fosta soție în magazin # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie.”În data de 08 august a.c. Citește mai departe...
Ucraina a obosit: Liderii cer pace înainte ca țara să fie sfâșiată de noi pierderi teritoriale # Stiripesurse.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Citește mai departe...
Vecinii pot fi eroi de ocazie: Doi bătrâni au fost salvați dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Stiripesurse.ro
Două persoane în vârstă au fost evacuate dintr-o casă care a luat foc în oraşul Baia Sprie şi au primit sprijin medical, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa Gonczi. Citește mai departe...
VIDEO Imagini neobișnuite cu președintele României: de la Consiliul European la 'Bună ziua, lebădă' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, un clip video de un minut și 39 de secunde surprins în timpul unei drumeții alături de partenera sa și cei doi copii. Citește mai departe...
Incendiu de proporții pe Muntele Vezuviu: Traseele turistice, închise pentru siguranță # Stiripesurse.ro
Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului, scrie The Guardian. Citește mai departe...
'Horticultura' - sămânța de scandal între PSD și USR, pentru salariul uriaș încasat de omul lui Fritz # Stiripesurse.ro
Timișoara este din nou în centrul unui scandal politic care zguduie relațiile deja tensionate din coaliția de guvernare PSD–USR. Citește mai departe...
Turişti dispăruţi pe munte, recuperaţi. Trei ucraineni ajunși la capătul puterilor au fost găsiţi de un cioban # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii au recuperat din Munţii Maramureşului, duminică, doi turişti dispăruţi cu o seară înainte, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. Citește mai departe...
Alertă pe TikTok: Băutura care transformă oamenii în ‘zombi’ și se vinde la liber în milioane de doze, creează dependență rapid # Stiripesurse.ro
Pe TikTok se răspândește un val de avertismente despre băutura „Feel Free”, un tonic pe bază de plante care promite relaxare, productivitate și concentrare, dar care, potrivit unor utilizatori și experți, poate provoca dependență severă și probleme grave de sănătate. Citește mai departe...
