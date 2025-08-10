OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte

19:10

Duminică, 10 august 2025, s-au desfășurat noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la doar trei zile după ce, la tragerile din 7 august, Loteria Română a oferit 19.789 de premii în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei. Citește mai departe...