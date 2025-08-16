Sistemele de irigații în România – Un vis greu de atins pentru fermieri!

15:50

În fiecare vară, mii de fermieri români se confruntă cu aceeași provocare: solul uscat, bătătorit și greu de lucrat, iar recoltele devin tot mai slabe. Cauza este deseori chiar metoda clasică de lucru: plugul. De zeci de ani este considerat un simbol al agriculturii tradiționale, dar în realitate, vara, plugul poate face mai mult rău […]