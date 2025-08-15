PS Nectarie de Bogdania: Să aducem înaintea Maicii Domnului inimile noastre, să-i cerem binecuvântare peste țară și pace în lume

10:50

Miercuri se împlinesc 91 de ani de la nașterea celui care, la vârsta de 28 ani, avea să primească Botezul ortodox, iar la 36 de ani schima monahală. Tânărul Eugene, așa cum a fost numit de părinți, s-a născut la San Diego, California. Dotat cu o deosebită capacitate intelectuală, și-a petrecut tinerețea căutând adevărul ultim…