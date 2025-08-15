Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu şi Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid
Basilica.ro, 16 august 2025 00:20
Calendar Ortodox, 16 august Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Brâncoveanu, acest binecredincios şi iubitor de Hristos domnitor al Ţării Româneşti, s-a născut la anul 1654 din părinţi de seamă, după tată fiind din neamul domnitorului Matei Basarab (1632-1654), iar după mamă fiind nepot de soră al domnitorului Şerban Cantacuzino (1678-1688), în timpul căruia, la anul 1688,…
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum 2 ore
23:40
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a scris tăcerea cu lacrimi de sânge – o candelă vie pe altarul unei țări # Basilica.ro
Preotul Emil Nedelea Cărămizaru a acordat un interviu pentru Basilica.ro despre Sfânta Maria Brâncoveanu, Doamna Țării Românești, privită în cronicile vremii drept o prezență rară, cu o tărie interioară și o credință puternică, mamă devotată și stâlp de nădejde pentru domnitorul Constantin Brâncoveanu. ”Doamna Maria Brâncoveanu a scris tăcerea cu lacrimi de sânge – candelă…
23:10
Sf. Arsenie de la Prislop și Sf. Serafim cel Răbdător, flori din grădina Maicii Domnului: Hramul Mănăstirii Sâmbăta de Sus # Basilica.ro
Mitropolitul Laurențiu al Ardealului i-a comparat vineri pe Sfinții Arsenie de la Prislop și Serafim cel Răbdător cu două flori din grădina Maicii Domnului. Cei doi cuvioși canonizați anul trecut au rectitorit Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, care și-a serbat hramul în ziua de pomenire a Adormirii Maicii Domnului. Slujbele au…
Acum 4 ore
21:50
O parohie maramureșeană desfășoară proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului” # Basilica.ro
În Postul Adormirii Maicii Domnului din Anul Centenar la Patriarhiei Române, Parohia Săcălășeni din județul Maramureș a inițiat, în parteneriat cu mănăstirea maramureșeană Strâmtura, proiectul „Nicio familie ortodoxă fără icoana Maicii Domnului”. „Îi suntem recunoscători Părintelui Stareț Nifon, care, prin bunăvoința și mărinimia sa, a donat, din partea mănăstirii, pentru parohia noastră, 300 de icoane…
Acum 6 ore
20:10
PS Timotei Prahoveanul: Deși nu au cinstit-o, potrivnicii nu au putut lupta împotriva Născătoarei de Dumnezeu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat vineri Sf. Liturghie la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a amintit credincioșilor despre importanța cinstirii Maicii Domnului: „Potrivnicii ei n-au reușit să cinstească trupul care L-a purtat în pântecele ei pe Mântuitorul Lumii. Au fost mai târziu atât de mulți care au luptat prin…
20:00
PS Nectarie de Bogdania: Să aducem înaintea Maicii Domnului inimile noastre, să-i cerem binecuvântare peste țară și pace în lume # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a îndemnat, vineri, credincioșii să-i ceară Maicii Domnului binecuvântare pesta țară și pace în lume. Cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, PS Nectarie a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Humor din județul Suceava, unde le-a vorbit oamenilor despre faptul că Maica Domnului a fost părtașă la…
19:50
Hram la Mănăstirea Putna: Maica Domnului nu ne lasă, pentru că ne iubește cu dragostea Fiului ei # Basilica.ro
Maica Domnului „nu ne lasă – pentru că ne iubește. Ne iubește cu dragostea Fiului ei și ne iubește cu dragostea de mamă, o mamă care ne înfiază pentru a-L naște în noi pe Fiul ei, pe Hristos Domnul”, a spus vineri Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și…
18:50
Muzeele Vaticanului vor restaura în 2026 „Judecata de Apoi” a lui Michelangelo, una dintre capodoperele Renașterii, situată pe peretele altarului din Capela Sixtină, informează News.ro. Fresca necesită reparații urgente din cauza impactului turismului intens, dar va rămâne accesibilă publicului în timpul lucrărilor. „Judecata de Apoi”, realizată între 1536 și 1541, este o frescă de 14×13…
Acum 8 ore
18:40
Mitropolitul Ardealului a sfințit piatra de temelie pentru Schitul „Sf. Serafim cel Răbdător şi Sf. Arsenie de la Prislop” # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a sfinţit, joi, piatra de temelie pentru Schitul „Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” și „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Ucea de Sus, județul Brașov. În cuvântul său, IPS Laurențiu a legat sfințirea noului lăcaș de Maica Domnului, a cărei Adomire o serbăm…
18:30
Bianca Deaconu, preoteasă și mamă din Germania: Comunitatea are rol esențial în parcursul unei femei în criză de sarcină # Basilica.ro
În comunitatea românească din München, preoteasa Bianca Deaconu trăiește zi de zi împletirea a două vocații: cea de mamă a patru copii și cea de sprijin pentru femei însărcinate și mame care se confruntă cu situații dificile. Într-un interviu pentru rubrica #vinereapentruviață, doamna Deaconu ea vorbește despre cum, în criza de sarcină, dragostea comunității poate…
Acum 12 ore
15:20
Zeci de mii de pelerini la Mănăstirea Nicula. IPS Andrei: Sfinții mărturisitori sunt repere pentru creștinii de azi # Basilica.ro
Zeci de mii de pelerini au fost prezenți, joi seară, la Slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată la Mănăstirea Nicula de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, alături de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. În cuvântul de învățătură, IPS Andrei a vorbit despre o parte dintre sfinții români canonizați în acest an, subliniind curajul…
14:50
Patriarhul Daniel: Adormirea Maicii Domnului ne trimite cu gândul la finalul vieții noastre și la sfârșitul istoriei # Basilica.ro
„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este plină de înțelesul duhovnicești, mai ales pentru că este prăznuită la mijlocul ultimei luni – luna august – din anul bisericesc, care ne aduce aminte de timpurile de pe urmă ale vieții fiecărui om și ale sfârșitului istoriei”, a spus vineri Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Marile necropole voievodale, ca Bistrița…
13:50
PS Paisie, de Adormirea Maicii Domnului, avertizează împotriva acumulării de bogății materiale: Ajung să ne controleze # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie, Episcop vicar patriarhal, a avertizat, vineri, cu ocazia praznicului Adormirii Maicii Domnului, împotriva acumulării de bogății materiale, deoarece acestea ajung să-l controleze pe om, la un moment dat. În predica rostită la Mănăstirea Ghighiu, PS Paisie a amintit de pericopa evanghelică a zilei, unde Maria este lăudată de Mântuitorul Hristos pentru că…
12:50
PS Varlaam Ploieșteanul explică de ce Biserica nu desparte niciodată pe Hristos Fiul de Maica Sa # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat vineri care este partea cea bună pe care a ales-o Maria și care nu se va lua de la ea și de ce sunt importante cuvintele unei femei simple din popor care o laudă în adunare pe Maica Domnului. „Care era partea cea bună pe care…
Acum 24 ore
10:50
Pr. Arsenie Papacioc, născut de Sântă Mărie, spunea că Maica Domnului este supărată pe cei care nu-i cer nimic # Basilica.ro
Cu 111 ani în urmă, de Sântă Măria Mare, se năștea la Misleanu, comuna Perieți, județul Ialomița, Anghel Papacioc, viitorul Arhimandrit. Arsenie și duhovnic căutat la Mănăstirea Techirghiol de la malul Mării Negre. Tânărul Anghel a avut o tinerețe marcată de talent artistic (a urmat Școala de Arte și Meserii, secția sculptură, a Liceului industrial…
09:50
Ziua Marinei Române face parte din Săptămâna Spiritualității Marinărești: Rugăciune pentru eroi și exerciții navale # Basilica.ro
De Adormirea Maicii Domnului, marinarii români civili și militari celebrează Ziua Marinei Române. Ziua a fost marcată prima dată în 1902, când Primarul Constanței invita publicul din toată țara la „serbări demne de a fi văzute”. În 15 august 1902, Ziua Marinei a fost marcată la bordul crucișătorului „Elisabeta” printr-un Te Deum la care a…
Ieri
00:10
Calendar ortodox, 15 august Adormirea Maicii Domnului Praznicul Adormirii Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură nu aflăm nimic despre Adormirea Maicii Domnului. În schimb, cântările şi imnele de la Vecernia şi Utrenia sărbătorii ne vestesc adevărata tradiţie a Bisericii în această privinţă. Când…
14 august 2025
22:20
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi, 14 august, slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală. Mai multe imagini, aici.
22:00
PS Varlaam Ploieșteanul: Trupul Maicii Domnului nu a suferit stricăciunea – Hristos e Lumina, Maica Domnului sfeșnicul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seara slujba Prohodului Maicii Domnului la Catedrala Patriarhală. Episcopul vicar patriarhal a adus aminte de puterea și harul Maicii Domnului: „Trupul Maicii Domnului, care L-a purtat pe Însuși Izvorul Vieții, nu a putut să sufere stricăciunea pentru că între Fiu și Mamă există o legătură indestructibilă. Hristos e…
20:20
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji în data de 15 august 2025, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfanta Liturghie in Paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Resedinta Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…
17:20
PS Macarie: Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe au fost stâlpi ai Bisericii în vremuri grele # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie a oficiat Sf. Liturghie, duminică, la Copenhaga. Episcopul Europei de Nord a evocat prietenia duhovnicească dintre Sfântul Nifon și Voievodul Neagoe, o legătură care a stat sub semnul dreptei credințe și al slujirii poporului: „Ei au fost stâlpi ai Bisericii în vremuri grele, neînfricați în fața încercărilor și plini de iubire față…
16:10
Sfântul Maxim Mărturisitorul, cinstit la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul a fost cinstit, marți, la Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, cu ocazia hramului de vară al lăcașului. În ajunul sărbătorii a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de slujba Utreniei. În ziua când se prăznuiește Aducerea moaștelor Sfântului Maxim Mărturisitorul a fost săvârșit Acatistul Sfântului,…
15:40
Evenimente culturale dedicate Sf. Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus: Expoziție, conferință și lansare de carte # Basilica.ro
La Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, continuă evenimentele liturgice și culturale dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Acestea vor culmina sâmbătă, 16 august, cu proclamarea locală a canonizării sale. Marți, la sfântul așezământ a fost vernisată o expoziție foto-documentară dedicată sfântului. Expoziție de fotografie La eveniment au participat părintele Bogdan Fluieraș, vicar…
15:10
PS Antonie i-a înmânat unui preot din raionul Soroca distincția „Crucea Centenarului” acordată de Patriarhul Daniel # Basilica.ro
Părinte Dumitru Bob, parohul Bisericii „Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava” din Volovița, raionul Soroca, Republica Moldova, a fost distins de Părintele Patriarh Daniel cu Crucea Centenarului, o distincție specială a Anului omagial 2025 în Patriarhia Română. Aceasta i-a fost înmânată duminică de Preasfințitul Părinte Atonie, Episcop de Bălți. Pentru pace Ierarhul…
14:30
Episcopul Sălajului, alături de pelerini, spre Mănăstirea Nicula: Acest spirit al comuniunii este specific Evangheliei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-a alăturat, marți, credincioșilor din Parohia Păușa, județul Sălaj, plecați în pelerinaj spre Mănăstirea Nicula, lăudând spiritul de comuniune, specific Evangheliei, format între pelerini. PS Benedict i-a însoțit pe pelerinii din Păușa în drumul spre Nicula, pe o distanță de 16 kilometri, alături de aceștia mergând preoți din zonă și…
14:10
PS Teofil Trotușanul s-a întâlnit cu 200 de copii. Printr-un proiect eparhial, aceștia au primit în dar în rechizite # Basilica.ro
Parohia „Sf. Dumitru – Narcisa” din Bacău a găzduit miercuri un eveniment la care au participat aproximativ 200 de copii din comunitate. Aceștia au dialogat cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, au participat la jocuri și ateliere educative și au primit în dar rechizite școlare. Atelierele interactive au combinat cultural…
13:40
În imagini: Sf. Serafim cel Răbdător, înveșmântat pentru canonizare de maicile de la Mănăstirea Copou # Basilica.ro
Maicile care lucrează la atelierul Mănăstirii Copou din Iași au brodat un veșmânt special pentru proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Evenimentul are loc sâmbătă la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov. Fotografii de la Doxologia au surprins lucrul mâinilor maicilor, cu două zile înainte de eveniment. Veșmântul a…
13:30
PS Teofil Trotușanul și preoții de caritate au oferit mângâiere pentru pacienții Spitalului Județean de Urgență Bacău # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, însoțit de preoții de caritate, a oferit, miercuri, sprijin și mângâiere pacienților Spitalului Județean de Urgență Bacău. Vizita a început cu săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în capela spitalului, eveniment duhovnicesc la care au luat parte personalul medical și o parte din pacienții internați. După…
13:10
Românii din Malaga au propria biserică: PS Timotei al Spaniei și Portugaliei a sfințit-o # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a oficiat slujba de binecuvântare a noului lăcaș de cult al Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Málaga. Noul lăcaș de cult, achiziționat prin contribuția membrilor comunității parohiale și amenajat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, devine de astăzi proprietatea parohiei și loc de rugăciune permanent pentru credincioși.…
12:50
Efort dificil, dar neîntrerupt la Moravița, unde se construiește prima biserică ortodoxă după o sută de ani # Basilica.ro
Lucrările de construcție au fost reluate la biserica Parohiei Moravița din județul Timiș după aproape un an de întrerupere, în care a fost nevoie de efort și investiții în alte nevoi ale comunității: capela în care slujbele se desfășurau temporar fusese grav avariată și a trebui reparată cu prioritate. Cu toate acestea, Părintele Paroh Pavel…
11:10
PS Ignatie: Fără rugăciune, fără iubire, fără iertare, fără bunătate și fără lumină, lumea noastră ar fi groaznică # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus marți, la finalul slujbei Paraclisului Maicii Domnului, oficiat la Parohia Costești I, județul Vaslui, că o lume fără rugăciune, iertare sau lumină ar fi un loc groaznic. PS Ignatie a explicat că Maica Domnului este numită „biserică vie”, așa cum un lăcaș de cult nu este doar construcția…
10:20
Au început manifestările de Ziua Marinei Române: Este sărbătorită în șase orașe din țară # Basilica.ro
Marina Română este pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, astfel că manifestările legate de Ziua Marinei Române (15 august) au început deja la București și în alte cinci orașe care au ieșire la Dunăre și la Marea Neagră. Marți, la București, Muzica Militară a Forțelor Navale a susținut un concert cu melodii din repertoriul marinăresc în zona Băncii Naționale…
09:30
PS Nectarie de Bogdania, îndrumări duhovnicești la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului după calendarul nerevizuit # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a oferit o serie de îndrumări duhovnicești, pentru credincioșii care pășesc în Postul Adormirii Maicii Domnului, după calendarul nerevizuit. PS Nectarie de Bogdania a explicat că acest post este „ca o floare albă a verii pe care o aducem în dar Preasfintei Născătoare de Dumnezeu…
09:00
Joi se împlinesc trei decenii de la mutarea la cele veșnice a profesoarei Anastasia Popescu (Mama Sica), cea care a readus Religia în școlile românești. Cu acest prilej, prof. dr. Monica Șerbănescu, fondatoarea și directoarea liceului ortodox bucureștean care îi poartă numele, a trimis pe adresa redacției câteva gânduri despre cea care i-a fost mentor…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața de joi cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel, în mesajul la Duminica Migranților Români, amintește că rugăciunea și iubirea de părinți și neam nu cunosc hotare Într-un mesaj adresat cu ocazia Duminicii migranților români marcată de Patriarhia Română în prima duminică…
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Calendar Ortodox 14 august Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului În Biserica Ortodoxă durata serbării praznicelor împărătești este de o zi, cu excepția Sărbătorii Învierii Domnului care ține trei zile de-a rândul. Însă, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, toate sărbătorile împărătești sunt precedate de un timp de pregătire numit preserbare, înainte-serbare sau înainte-prăznuire. De asemenea, sărbătorile împărătești au și o perioadă…
13 august 2025
21:50
IPS Petru: Postul Adormirii Maicii Domnului vine nu doar ca o înfrânare, ci și ca o postire a simțurilor # Basilica.ro
„Postul acesta al Adormirii Maicii Domnului vine ca o binecuvântată chemare nu doar la înfrânare de la bucate, ci și la postirea simțurilor și la curățirea minții”, a transmis miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Potrivit mitropolitului, în contextul agitației lumii moderne, Postul Adormirii Maicii Domnului este o chemare nu doar la…
20:50
PS Timotei Sătmăreanul s-a rugat la Icoana Maicii Domnului de la Rohia adusă la Spitalul Judetean din Baia Mare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei, a oficiat marți Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Maicii Domnului la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă de o delegație condusă de arhim.Macarie Motogna, exarh eparhial și…
20:30
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a efectuat o vizită de lucru pe două dintre cele mai importante șantiere aflate în derulare în municipiul Roman: Spitalul Precista Mare și Școala Gimnazială „Mușatinii”. În această deplasare,Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a fost însoțit de arhim. Pimen Costea, vicar administrativ și președinte al Fundației „Episcop Melchisedec”. Scopul…
20:10
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților construiește case pentru botoșănenii afectați de inundații # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților continuă demersurile de sprijinire a comunităților grav afectate de inundații din județul Suceava. Pentru început vor fi sprijinite două familii vulnerabile, a căror situație este mult mai dificilă. O comisie a Centrului Eparhial, alături de reprezentanți ai protopopiatelor și autorităților locale, s-a deplasat luni, în zona Broșteni pentru a evalua situația…
16:20
Colaborare între preoții de pe cele două maluri ale Prutului: Bilanț la un an de înfrățirea protopopiatelor Iași 1 și Criuleni și Dubăsari # Basilica.ro
Preoții din protopopiatele Iași 1, Criuleni și Dubăsari, din Republica Moldova, s-au adunat într-o conferință, luni, la Biserica „Sf. Apostol Toma” din Iași, unde a fost prezentat bilanțul activităților la împlinirea unui an de la înfrățirea acestor protoierii, de pe cele două maluri ale Prutului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți,…
15:50
La Sâmbăta de Sus au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sf. Serafim cel Răbdător # Basilica.ro
Manifestările dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au început luni la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov cu așezarea în raclă a sfintelor sale moaște și continuă pe tot parcursul săptămânii. Punctul culminant va fi sâmbătă, 16 august 2025, când va avea loc proclamarea oficială a canonizării sale. Marți, Arhim. Atanasie…
15:20
Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț, vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală # Basilica.ro
Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală, datorită campaniei „+500 de motive să zâmbească” organizată de Arhiepiscopia Iașilor. Inițiativa este coordonată de Departamentul Minorități, din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor. „La început de an școlar, fiecare copil are nevoie…
15:00
Precizare privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical și monahal # Basilica.ro
Având în vedere informațiile false vehiculate recent în spațiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie 2025, a calității de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoți și personalul monahal, facem următoarele precizări: Preoții nu au fost niciodată exceptați de la plata contribuțiilor de sănătate și nu au…
14:40
Valori comune: Mitropolia Basarabiei a primit vizita ambasadorului italian la Chișinău # Basilica.ro
Ambasadorul Republicii Italia în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, a efectuat marți o vizită de cunoaștere și curtoazie la Mitropolia Basarabiei, fiind primit de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Potrivit Mitropoliei Basarabiei, dialogul dintre cele două părți a fost axat pe colaborarea dintre Mitropolie și Ambasada Italiei…
14:30
Mitropolia Basarabiei: A șaptea conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice # Basilica.ro
O nouă conferință despre rolul familiei în viața comunității și prevenirea violenței domestice a avut loc duminică la Parohia Ștefan Vodă, în Republica Moldova. Evenimentul a subliniat importanța sprijinului spiritual și moral în consolidarea relațiilor sănătoase și durabile. Într-un cadru deschis și primitor, participanții și participantele au discutat despre provocările actuale cu care se confruntă…
14:00
Începe Postul Adormirii Maicii Domnului pe stil vechi: comunități și tradiții din jurul granițelor și de pe alte meridiane # Basilica.ro
Majoritatea comunităților românești din jurul granițelor României, dar și credincioși de pe alte meridiane respectă calendarul nerevizuit și se pregătesc de Postul Adormirii Maicii Domnului, care începe joi, 14 august. Numit în popor și „Postul Sfintei Mării”, acesta ar trebui să fie destul de aspru, deoarece culminează cu mutarea la ceruri a Maicii Vieții. Însă…
13:20
Patriarhul Daniel, în mesajul la Duminica Migranților Români, amintește că rugăciunea și iubirea de părinți și neam nu cunosc hotare # Basilica.ro
Într-un mesaj adresat cu ocazia Duminicii migranților români marcată de Patriarhia Română în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis românilor de peste hotare îndemnul de a nu uita că „rugăciunea, iubirea față de părinți, de neam și de Dumnezeu nu cunosc hotare”. Părintele Patriarh Daniel a îndemnat la…
12:30
1.500 de tineri vin la Iași, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova. Programul evenimentelor # Basilica.ro
1.500 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați la Iași, în perioada 18-20 august, pentru a participa la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), informează Doxologia. Tema ediției din acest an este „Locul duhovnicului în viața tânărului”. „Este important pentru tineri să înțeleagă importanța unui duhovnic,…
12:20
Sf. Visarion Toia, cinstit în localitatea natală: Dacă întreabă cineva de unde sunteți, spuneți că sunteți din satul unui sfânt! # Basilica.ro
Sfântul Mărturisitor Visarion Toia a fost cinstit, luni, în localitatea sa natală, la Secuieni, județul Bacău, prin intermediul unui simpozion organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat importanța canonizării Sf. Visarion Toia pentru comunitatea locală. „Dragi tineri, atunci când sunteți…
