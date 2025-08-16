Declaraţii ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului după summitul din Alaska
Rador, 16 august 2025 05:20
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au permis celor două state să continue să caute modalități de soluționare a conflictului din Ucraina. Însă, la fel ca Putin și Trump în conferința de după summitul din Alaska, nici Peskov nu […]
Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și, respectiv, Donald Trump, discută de mai bine de o oră. Întâlnirea are loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska. Discuțiile se desfășoară în prezent în format ‘trei + trei’, dar liderii celor două țări au început discuţiile deja de pe aerodrom, după sosirea lor în Alaska. Putin și […]
23:20
„Pursuing peace”, aplauze și o strângere de mână, primele detalii ale întâlnirii dintre Putin și Trump # Rador
Întâlnirea celor doi a debutat cu o convorbire tête-à-tête, la bordul limuzinei președintelui american, un Cadillac. Președinții au părăsit aproape simultan avioanele prezidenţiale aterizate pe aerodromul bazei militare Elmendorf-Richardson, după care au coborât de la bordul lor şi s-au îndreptat unul către celălalt. Donald Trump l-a salutat pe Vladimir Putin cu aplauze și l-a bătut […]
23:00
Taxarea coletelor extracomunitare cu valoarea de sub 150 de euro va reechilibra comerțul online autohton (analiză) # Rador
Taxarea coletelor extracomunitare cu valoarea de sub 150 de euro va reechilibra comerțul online autohton, având în vedere că retailerii din România pierdeau cotă de piață și venituri într-un ritm alarmant, arată o analiză realizată de specialiști în drept comercial. Prin scutirea fiscală, platforme asiatice gigantice, precum Temu și Shane, au vândut la prețuri imposibil […]
23:00
Minivacanța de Sfânta Maria este cel mai aglomerat weekend pe litoralul românesc din acest sezon estival. Cele mai căutate stațiuni sunt Eforie, Mamaia Nord, Vama Veche și Costinești, susține Asociația Patronală RESTO Constanța. Organizația mai arată că, potrivit locurilor de cazare autorizate, la mare sunt în prezent 155.000 de turiști oficial, însă în realitate numărul […]
23:00
Judecând după transmisiunile în drect de pe aerodromul unde au sosit cei doi președinți, Donald Trump nu a ratat ocazia de a exersa strângerea de mână caracteristică lui, încercând să tragă de mâna omologului său spre el. Putin și Trump s-au salutat cu o strângere de mână, care a durat 11 secunde, în tot acest […]
23:00
Summitul la nivel înalt Putin-Trump a debutat cu o comunicare tête-à-tête în limuzina președintelui SUA, Donald Trump. Liderul american l-a invitat pe președintele rus să urce împreună cu el la bordul limuzinei blindate un Cadillac One, cu care s-au deplasat până la locul de desfăşurare a summitului. După o scurtă sesiune foto pe aerodromul bazei […]
22:50
Proiectul care modifică regulile de pensionare a magistraților a fost pus în dezbatere publică # Rador
Proiectul care modifică regulile de pensionare a magistraților a fost pus în dezbatere publică și este publicat pe pagina de internet a Ministerului Muncii. Conține schimbările deja prezentate de premierul Ilie Bolojan și care, în principal, aliniază vârsta de pensionare la cea standard, adică 65 de ani, cu o vechime minimă în muncă de 35 […]
22:50
Cei doi lideri rus şi american, Vladimir Putin şi, respectiv, Donald Trump, au efectuat un schimb de câteva scurte declaraţii # Rador
După ce cei doi lideri rus şi american, Vladimir Putin şi, respectiv Donald Trump, au coborât de la bordul aeronavelor prezidenţiale, s-au salutat, şi-au dat mâna şi au efectuat un schimb de câteva scurte declaraţii, înainte de a face şi câteva poze pe aerodromul din Anchorage./vdraguta/denisse (Agenţia de presă TASS – 15 august)
22:40
România așteaptă decizia Agenției de Evaluare Financiară Internațională, Fitch, privind rating-ul de țară # Rador
România așteaptă decizia Agenției de Evaluare Financiară Internațională, Fitch, privind rating-ul de țară. Autoritățile române estimează că acesta va fi reconfirmat la categoria BBB-, cu perspectivă negativă, cât este în prezent, în urma măsurilor fiscale luate până acum. Toate cele 3 mari agenții de rating, S&P Global Ratings, Moody’s şi Fitch au o perspectivă negativă […]
22:30
Dmitri Peskov: Lavrov și Ușakov îl vor însoți pe Putin la discuțiile purtate cu Donald Trump # Rador
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a precizat că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și consilierul prezidenţial rus, Iuri Ușakov, îl vor însoți pe preşedintele rus, Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor purtate cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, în Alaska./vdraguta/denisse (Agenţia de presă TASS – 15 august)
22:20
Summitul la nivel înalt dintre preşedintele rus, Vladimir Putin, si președintele american, Donald Trump, este programat să înceapă la ora 22:30, ora Moscovei. Președintele rus Vladimir Putin a sosit în Alaska, în orașul Anchorage, la ora 21:54, ora Moscovei. Aici, are loc summitul la nivel înalt dintre președintele rus şi omologul său american, Donald Trump, […]
22:20
Donald Trump și Vladimir Putin au sosit în Alaska, înaintea unui summit-cheie care, potrivit dorinței președintelui american, se va finaliza cu un armistițiu în războiul din Ucraina. Un purtător de cuvânt al președintelui Putin a declarat că Rusia estimează că discuțiile vor dura cel puțin șase ore./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 15 august)
22:00
Potrivit ONU, peste 1.700 de persoane au murit în Gaza, în timp ce încercau să ajungă să colecteze ajutoare umanitare # Rador
ONU transmite că peste 1.700 de persoane au fost ucise, în timp ce încercau să ajungă să colecteze ajutoare în Gaza de la sfârșitul lunii mai până în prezent. Potrivit ONU, aproape o mie dintre aceste persoane au fost împușcate în vecinătatea centrelor de distribuire de alimente, coordonate de Gaza Humanitarian Foundation, organizație susținută de […]
22:00
Donald Trump va fi însoțit de Marco Rubio și Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu Vladimir Putin (Casa Albă) # Rador
Președintele american Donald Trump va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și de trimisul special Steve Witkoff la întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit Casei Albe. La prânzul care urmează întâlnirii, vor fi prezenți și Rubio, Witkoff, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick, secretarul Apărării Pete Hegseth […]
Acum 12 ore
20:40
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu știe ce ar face ca summitul său cu președintele rus Vladimir Putin să fie un succes, spunând că își dorește un armistițiu. Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, el le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „Nu vă pot spune […]
19:50
La microfon, Elvira Chilaru
17:30
Summitul din Alaska ar trebui să deschidă calea către discuții Ucraina-Rusia-SUA, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este important ca summitul Rusia-SUA de vineri, din Alaska, să deschidă calea către o „pace justă”, precum și către discuții trilaterale substanțiale între liderii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite. „Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe America”, a scris preşedintele […]
17:30
Un nou avertisment de la Poliția Republicii Moldova, în contextul protestului anunțat de Șor # Rador
Poliția Națională a Republicii Moldova atenționează cetățenii cu privire la intențiile ilegale ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza un așa-numit „protest”. Oamenii legii îndeamnă populația să nu răspundă acestor invitații și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Potrivit IGP, în ultimele zile, gruparea a instituit noi metode de înregistrare a […]
17:20
Evenimentul seismic a avut o magnitudine de 6,5 grade pe scara Richter. Locuitorii din oraşul Petropavlovsk-Kamceatsk au resimțit seismul până în jur de cinci grade pe scara Richter, a precizat pentru TASS Filiala Kamceatka a Serviciului Geofizic al Academiei Ruse de Științe, KVERT. ‘Activitatea seismică a fost de până la cinci grade pe scara Richter. […]
17:20
Donald Trump a declarat că îi va lăsa pe ucraineni să decidă cu privire la un eventual schimb de teritorii cu Rusia # Rador
Donald Trump a declarat că îi va lăsa pe ucraineni să decidă cu privire la un eventual schimb de teritorii cu Rusia. Dl Trump a făcut această declaraţie la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, unde urmează să aibă o întâlnire importantă cu Vladimir Putin. Înainte de a pleca de la Washington, Donald […]
17:10
Comisarii de mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone, ca mijloace de probă # Rador
Comisarii de mediu vor fi dotaţi cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone, ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, potrivit măsurilor de reorganizare a Gărzii Naționale de Mediu, aprobate de guvern. Instituția va beneficia prin PNRR de peste 700 de body-camuri, 16 drone, circa 270 de camere video de […]
17:00
Circulația trenurilor de călători spre litoral este perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între stațiile Fetești și Cernavodă, apărute noaptea trecută, iar întârzierile ajung la 200 de minute. Pentru a menține traficul, trenurile care tranzitează sectorul afectat circulă temporar cu tracțiune diesel. Pasagerii care au bilete la trenurile respective pot primi la cerere […]
Acum 24 ore
13:40
Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, i-a asigurat pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României # Rador
Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivități, i-a asigurat pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României, pentru că nu poți avea astfel de forțe performante, fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Într-un mesaj citit la Constanța de un consilier, președintele Nicușor Dan afirmă că Ziua Marinei este o zi a unității […]
13:30
Liderul Hezbollah a avertizat guvernul libanez că eforturile acestuia privind dezarmarea grupării până la sfârşitul anului 2025 ar putea arunca ţara în război civil. Naim Qassem a afirmat că demersurile guvernului libanez – survenite în urma unor presiuni puternice din partea Statelor Unite – înseamnă a da Libanul pe mâna Israelului. Înainte de războiul dintre […]
10:30
Ministerul Justiției a elaborat în colaborare cu Ministerul de Finanțe și ANAf un set de propuneri de modificare a legii insolvenței # Rador
Ministerul Justiției a elaborat în colaborare cu Ministerul de Finanțe și ANAf un set de propuneri de modificare a legii insolvenței, care vor fi incluse în cel de al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului bugetar. Printre prevederi se află reducerea ca durată a procedurii și creșterea gradului de recuperare a impozitelor și […]
10:10
Introducere Data de 15 august, cunoscută în tradiţia creştină drept Adormirea Maicii Domnului (în tradiţia ortodoxă) sau Adormirea/Assumptio (în tradiţia catolică, popular: Adormirea/Înălţarea Maicii Domnului), este un punct focal al devoţiunii materne. Această zi a inspirat de-a lungul secolelor reprezentări artistice diverse de la icoanele bizantine şi pictura renascentistă, la poezie, teatru, film contemporan şi […]
10:10
Rusia îşi afirmă speranţa de a continua dialogul în Alaska, după vizita productivă a lui Witkoff la Moscova # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri că s-au realizat multe în timpul vizitei emisarului special american Steve Witkoff în Rusia săptămâna trecută, iar partea rusă speră să continue această „conversație utilă” în cadrul summitului Rusia-SUA din Alaska. Președintele american, Donald Trump, se va întâlni vineri cu președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska […]
09:20
Liderul rus, Vladimir Putin, a sosit vineri în oraşul Magadan, din Rusia, unde a făcut o escală în drumul său spre Alaska, unde se va întâlni cu președintele american, Donald Trump, au relatat agențiile ruse de presă. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a precizat pentru jurnalişti că în oraşul Magadan, […]
08:20
Creștinii cinstesc astăzi Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Mărie Mare, moment care amintește de plecarea Sfintei Fecioare Maria din lumea aceasta. Mulți pelerini sunt la mănăstirile închinate Maicii Domnului, pentru a participa la slujbe în locurile unde se află icoane considerate făcătoare de minuni. În creștinism se păstrează tradiția conform căreia Sfânta Fecioară Maria a […]
08:10
UE „lucrează neobosit” pentru a oferi ajutor ţărilor afectate de incendii, printre care şi Bulgaria # Rador
Uniunea Europeană a declarat că „lucrează neobosit” pentru a oferi ajutor ţărilor afectate de incendii majore în această vară, precum Grecia, Spania sau Bulgaria, transmite France Presse, citată de Agenţia BTA. „Lucrăm neobosit pentru a ajuta ţările afectate, prin Mecanismul de protecţie civilă al UE„, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrnciřová. […]
08:10
Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a promis că va respecta Coreea de Nord, într-un discurs rostit la aniversarea eliberării de regimul japonez. El şi-a exprimat speranţa că Phenianul va accepta să restabilească un acord privind reducerea tensiunilor de la frontieră şi reluarea dialogului. El a făcut declaraţiile la o zi după ce Kim […]
06:40
TORNOS.GR: Colaborare strategică între regiunea Pieria din Grecia și un tour operator de top din România # Rador
În scopul creșterii pe mai departe a fluxului turistic dinspre România, joi, 14 august, a avut loc o întâlnire de lucru între Consiliul de Administrație al Organizației pentru Dezvoltarea și Promovarea Turismului din Pieria (P.O.T.A.P.) și Pandel Cristian, șeful agenției „Christian Tour” și al companiei aeriene „AnimaWings”. „Christian Tour” este unul dintre cei mai mari […]
Ieri
05:30
Indiscutabil, principalul subiect al presei internaționale este viitorul summit Trump-Putin de vineri din Alaska. La Paris, Bruxelles și Berlin, atmosfera este una de prudență optimistă, remarcă Le Monde. „Liderii europeni cred într-o șansă de încetare a focului”, titrează cotidianul central francez după videoconferința „europeană” organizată de cancelarul german Friedrich Merz, în prezența lui Volodimir Zelenski. […]
04:10
Cercetătorii americani au utilizat inteligenţa artificială pentru a dezvolta două noi antibiotice care ar putea ucide microbii şi bacteriile super-rezistente la medicamente. Profesorul James Collins de la Institutul de Tehnologie Massachusetts a declarat că AI a descoperit rapid noi molecule, mărind astfel arsenalul împotriva microbilor rezistenţi la antibiotice. Peste un milion de persoane mor în […]
01:20
Air Canada a anulat vineri majoritatea zborurilor înaintea unei greve a însoţitorilor de bord # Rador
Compania aeriană Air Canada se așteaptă să anuleze, vineri, majoritatea celor aproximativ 700 de zboruri zilnice ale sale, înainte de greva planificată pentru sâmbătă de însoțitorii de bord, lăsând aproximativ 100.000 de pasageri să facă planuri alternative de călătorie. Cel mai mare transportator canadian a declarat joi că va anula câteva zeci de zboruri până […]
00:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut joi că ar putea eşua summitul de vineri din Alaska, unde se va întâlni cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Preşedintele Trump a spus că, în cazul în care va fi o reuşită summitul, atunci ar putea fi urmat de discuţii care să implice şi liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. […]
00:10
O nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară va fi introdusă în circulație de CFR Călători # Rador
CFR Călători anunță că introduce de vineri în circulație o nouă ramă electrică preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Trenul va fi alocat legăturii dintre București Nord și Brașov și va acoperi patru curse InterRegio, cu un plus de confort și eficiență pe această rută intens circulată. Este vorba despre cele cu plecare la […]
00:10
Americanii sunt împărţiţi în ce priveşte responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina (sondaj Pew Research Center) # Rador
Înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, un nou sondaj Pew Research Center arată că americanii sunt împărțiți în ceea ce privește responsabilitatea SUA de a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei. Democrații rămân mult mai predispuși decât republicanii să vadă un rol pentru SUA în […]
00:10
Protestatarii antiguvernamentali din Serbia au demolat birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, în orașul Novi Sad din nordul țării și s-au ciocnit joi cu poliția și susținătorii SNS în capitala Belgrad, la o zi după tulburări violente soldate cu zeci de răniți. În Novi Sad, al doilea oraș ca mărime din Serbia, poliția […]
