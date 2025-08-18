Un important obiectiv istoric și turistic al României se redeschide după 4 ani

12:30

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie fac, luni, percheziţii la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea şi la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de fapte de corupţie, dar şi la locuinţele altor persoane fără calităţi speciale, precum şi asupra unor autovehicule folosite de către acestea.