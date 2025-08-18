Măsuri radicale pentru a preveni fraudarea alegerilor în SUA. Anunțul făcut de președintele Donald Trump

18:10

Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Ei sunt acuzaţi de conducerea unui vehicul neînmatriculat (în varianta conducerii cu număr fals de […] Articolul Jaful de zeze milioane de lei de la Poșta din Timișoara – Trei dintre tâlhari, trimişi în judecată apare prima dată în PS News.