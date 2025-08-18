Primarul comunei Ciugud: Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti
PSNews.ro, 18 august 2025 18:30
Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care, deşi sunt în faze incipiente, pot fi implementate în termenul stabilit. Administraţia locală propune Executivului ca, în aceste situaţii, să se respecte autonomia locală, iar consiliile locale să îşi asume
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Pensia reală scade! Economistul și jurnalistul Iancu Guda atrage atenția, într-o analiză recentă, că singura soluție pentru a salva viitorul pensionarilor din România este consolidarea Pilonului II de pensii private obligatorii. Datele arată că actualul sistem public (Pilon I) este deja în colaps. Fără reforme, pensiile vor ajunge în două decenii la niveluri de subzistență.
Acum 15 minute
18:50
Care sunt cele mai noi trei cuvinte adăugate în dicționarul Cambridge și ce înseamnă fiecare # PSNews.ro
„Skibidi", „tradwife" şi „delulu", alături de alţi termeni argotici popularizaţi de social media, se numără printre miile de cuvinte noi adăugate în dicţionarul Cambridge anul acesta, informează DPA şi PA Media. Sintagme precum „mouse jiggler", un termen devenit popular în contextul muncii de la domiciliu şi care se referă la un dispozitiv folosit pentru a
18:50
932 de sportivi din 124 de țări vor lupta pentru medalii de marți până duminică. Printre ei sunt și 18 români. Cea mai mare competiție de înot organizată vreodată în România, Campionatul Mondial de juniori, începe marți, 19 august, la Bazinul Otopeni. România va fi reprezentată de 18 sportivi și sportive, o delegație record. Participare
Acum 30 minute
18:40
VIDEO Poliția Română, mesaj pentru șoferul care a apelat la banda de urgență, fără a avea una! # PSNews.ro
Un incident care a avut loc zilele trecute pe o autostradă din țară a stârnit foarte multe reacții în mediul online. Un șofer, sătul să stea în trafic, a apelat la varianta care i s-a părut lui ca fiind salvatoare, și anume banda de urgență. Acesta a ales să ignore restul participanților la trafic și
Acum o oră
18:30
18:30
Bolojan schimbă, după controverse, sistemul pensiilor private: Primă tranșă de 30%, restul retras eșalonat 8 ani # PSNews.ro
Guvernul Bolojan schimbă proiectul Pilonului II de pensii, anunțat în premieră de Profit.ro, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii. Forma inițială introducea o limită de retragere de 25% din suma totală pentru o primă tranșă. Ulterior, restul, de 75%,
18:10
Jaful de zeze milioane de lei de la Poșta din Timișoara – Trei dintre tâlhari, trimişi în judecată # PSNews.ro
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Ei sunt acuzaţi de conducerea unui vehicul neînmatriculat (în varianta conducerii cu număr fals de
18:10
Mai multe brânzeturi contaminate cu Listeria au provocat decese și îmbolnăviri în Franța și alte țări europene, produsele fiind retrase de la vânzare după ce s-a constatat că au fost distribuite și pe alte continente. Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele
Acum 2 ore
18:00
Cel mai distrus drum județean, DJ 795 Salonta – Tinca, în reabilitare completă, la 80% execuție # PSNews.ro
Lucrările la cel mai distrus drum județean din Bihor, primul drum județean reabilitat integral, 'din gard în gard', inclusiv cu îngroparea rețelelor de gaz, apă, canalizare și curent electric, au ajuns la un stadiu de execuție de 80%, DJ 795 Salonta – Tinca, lung de 23,3 km, făcând legătura cu Drumul expres Oradea – Arad,
17:50
Premieră în România: Parcurile fotovoltaice au depășit termocentralele pe gaze și cărbune ca putere instalată # PSNews.ro
După ultimele autorizații eliberate de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), puterea instalată în parcuri fotovoltaice a depășit-o pe cea din centralele pe cărbune și din centralele pe gaze, conform ultimelor date ale Autorității Datele ANRE în timp real referitoare la puterea instalată în sistemul energetic național pe tip de resursă arată că parcurile fotovoltaice
17:40
Un bărbat de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la BAC-ul de toamnă, din România: „Am învățat 8 ore pe zi” # PSNews.ro
Un bărbat în vârstă de 40 de ani este elevul care a obținut cea mai mare notă din România la examenul de BAC, sesiunea de toamnă. Robert Constantin, care a urmat cursurile la Liceul Tehnologic Independența din Sibiu – frecvență redusă, a fost notat cu 9,26. Robert, originar din Slobozia (jud. Ialomița), a plecat din
17:30
Ion Cristoiu, invitat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache", difuzată de Gândul, a declarat, referitor la acțiunile recente ale președintelui Nicușor Dan că acesta"pregătește terenul pentru un partid conservator". Vizionați emisiunea integral AICI. „Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el? Ce ne transmite imaginea lui? Avem un
17:20
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu muncitori UMB care au revenit la lucru pe un șantier de autostradă. Amintim că săptămâna trecută, aceștia au avut concediu prelungit din cauza incertitudinii privind finanțarea proiectelor. „UMB este la treabă", scrie autorul imaginilor postate luni pe canalul YouTube Infrastructura Romania, focusat pe șantiere din regiunea Capitalei. „Doamne ajută!
17:20
Berlinul respinge ideea unui contingent militar german în Ucraina: „O desfășurare suplimentară ar fi o povară prea mare", spune ministrul de Externe Johann Wadephul. Germania nu va trimite soldați într-o misiune de menținere a păcii în Ucraina, a anunțat luni ministrul de Externe Johann Wadephul, explicând că armata germană este deja angajată într-o misiune majoră în Lituania.
17:10
Cetatea Orăștiei va fi redeschisă după 4 ani. În urmă cu patru ani, Cetatea Orăștiei a intrat într-un proiect amplu de reconstrucție și restaurare, potrivit Go Hunedoara, informează Agenția de presă Rador. Cetatea Orăștiei este un ansamblu de moatestată documentar în anul 1544 de către Sebastian Munster, iar prin anul 1560 de către Giovanandrea Gromo.
17:10
Cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², în 2025. Avize, materiale, manoperă # PSNews.ro
Te-ai gândit vreodată cât costă să îți construiești singur o casă de 100m², acum, în 2025? Costurile vor depinde de mai mulți factori pe care ar trebui să îi iei în considerare, odată ce pornești la drum cu un asemenea proiect. De reținut faptul că tarifele pentru materialele de construcție, racordarea la utilități și manoperă
Acum 4 ore
16:50
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a spus luni că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR. Grindeanu a respins varianta părăsirii coaliției. Social-democratul a precizat că formațiunile de la putere, susținute și de grupul minorităților, „trebuie să învețe" să lucreze împreună. „Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două
16:50
IGPF anunță câte persoane au tranzitat frontiera țării în perioada minivacanței de Sfânta Maria # PSNews.ro
Peste 400.000 de persoane, cu 77.000 de mijloace de transport, au efectuat formalitățile pentru trecerea frontierei în perioada minivacanței de Sfânta Maria, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) transmis, luni, AGERPRES. La nivelul Poliției de Frontieră Române au fost dispuse măsuri de fluidizare a traficului în punctele de trecere de
16:40
Criza de apă din Bulgaria a scos oamenii în stradă.Proteste cu bidoane goale în mai multe orașe # PSNews.ro
Mii de bulgari din nordul țării au protestat față de restricțiile severe la apă. Bidoane goale și scandări de genul „Vrem apă!" au devenit simbolul crizei în care se află tot mai multe orașe Bulgarii au ieșit din nou în stradă, nemulțumiți de lipsa gravă de apă care afectează mai multe regiuni ale țării. În
16:40
200 de ecologiști, printre care și Greta Thunberg, au blocat principala rafinărie din Norvegia # PSNews.ro
Aproape 200 de militanți ecologiști, printre care și suedeza Greta Thunberg, au blocat luni cea mai importantă rafinărie din Norvegia pentru a solicita încetarea industriei petroliere și de gaze în această țară, conform organizatorilor și poliției, relatează AFP. Militanții Extinction Rebellion s-au așezat pe drum, blocând accesul la rafinăria de la Mongstad, în Bergen, pe
16:30
Scandal la Romsilva: Sindicaliștii somează Ministerul Mediului să retragă programul de reformă # PSNews.ro
Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva, pe care îl consideră incorect, cu „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ" şi anunţă noi proteste în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Silvicultorii cer retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern şi susţin că pădurile statului „sunt în pericol". „Este de neînţeles înverşunarea conducerii ministerului
16:20
Cătălin Țone, fost șef al Antidrog, răspunde la acuzația de plagiat pentru două teze de doctorat obținute în 36 de zile # PSNews.ro
Contactat de MEDIAFAX pentru un punct de vedere în legătură cu acuzația de plagiat, Comisarul-șef Cătălin Țone respinge categoric acuzațiile de plagiat care i-au fost aduse recent în spațiul public. Acesta susține că acuzațiile reprezintă „insulte grave" și că ancheta jurnalistică face parte dintr-o campanie de discreditare. Potrivit unei anchete publicate de Pressone, Cătălin Țone, fost șef
16:10
PSD este de acord să se taie banii celor care „nu au fost în stare să semneze contracte” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că celor care nu au fost în stare să semneze un contract pe PNRR din 2021 până la jumătatea anului 2025, trebuie să le fie eliminate investițiile. „Dacă patru ani de zile n-ai fost în stare să-ți semnezi un contract, de când s-a aprobat PNRR-ul, din 2021 până
16:00
Reacție dură pe tema reformei pensiilor magistraților, după consultările organizate de premierul Ilie Bolojan la Cotroceni. Magistratul Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ), consideră că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este „o diversiune, un praf în ochi", menit să ofere senzaţia că se face ceva. Pîrlog a participat, luni, la Palatul Victoria,
16:00
UNIUNEA EUROPEANĂ | WASHINGTON | KIEV Liderii europeni se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski luni, în cadrul unei vizite la Washington, pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea se înscrie într-o serie de încercări colective de a găsi o modalitate de a pune capăt invaziei Moscovei, SUA oferind garanții de securitate
16:00
Aproape 350.000 de amenzi de viteză în doar 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025 # PSNews.ro
Poliția Rutieră a aplicat aproape 350.000 de amenzi de viteză, în primele 6 luni ale anului. Dintre cei sancționați, peste 30.000 au rămas și fără permis de conducere. Iată câți dintre șoferi au fost prinși că au depășit limita de viteză cu ajutorului noilor radare pe trepied, puse în funcțiune la început de 2025. Poliția
15:50
Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajați la sol în timpul pandemiei de COVID-19 și, totodată, a criticat compania aeriană
15:40
Descoperire revoluționară în domeniul bateriilor cu litiu. Se dublează capacitatea de stcare # PSNews.ro
Oamenii de știință chinezi au dezvoltat o baterie revoluționară cu litiu metalic, care stochează de două ori mai multă energie decât cea mai avansată baterie pentru vehicule electrice a Tesla. Cercetătorii de la Universitatea Tianjin au creat o baterie cu o densitate energetică de peste 600 de wați-oră pe kilogram. Densitatea energetică – cantitatea de
15:40
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare # PSNews.ro
Semne de recesiune în România. Cu cât va creşte euro şi ce se va întâmpla cu preţurile în perioada următoare – CFA România Euro mai mare, inflaţia va
15:30
Atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței, tot mai mulți șoferi sunt înşelaţi de escroci care se recomandă brokeri de asigurări. Un bărbat din București a pierdut astfel peste 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția că în spatele tarifelor prea mici se ascund şarlatanii. Tarifele la RCA au crescut cu […] Articolul Atenție la brokerii RCA! Cum a rămas un șofer fără bani în cont apare prima dată în PS News.
15:20
Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite # PSNews.ro
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte de un atac ucrainean vizând oleoductul Drujba, acuză ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto şi ameninţă cu întreruperea electricităţii Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean asupra unui post situat pe oleoductul către Ungaria, anunţă luni într-o postare pe Facebook ministrul […] Articolul Ungaria acuză Ucraina de atac asupra oleoductului Drujba: Livrările de petrol rusesc, oprite apare prima dată în PS News.
15:10
Primarii lăsați fără bani vin la Guvern să discute cu Bolojan. Se discută OUG privind blocarea investițiilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește luni, de la ora 15.00, cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România (AMR) și cei ai Uniunii Consiliilor Județene din România (UNCJR), la Palatul Victoria. Întâlnirea are loc în contextul în care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență, săptămâna trecută, o ordonanță de urgență care vizează blocarea investițiilor […] Articolul Primarii lăsați fără bani vin la Guvern să discute cu Bolojan. Se discută OUG privind blocarea investițiilor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:00
În urma şedinţei BPN de luni, liderii PSD au declarat vor continua boicotul şedinţelor Coaliţiei. Surse din vârful partidului au subliniat pentru Observator că nu vor participa la şedinţele de Coaliţie în condiţiile în care nu au o imagine de ansamblu. Social-democraţii vor participa, astfel, doar la grupurile tehnice. Sursele PSD au declarat că nu […] Articolul SURSE: PSD va continua să boicoteze şedinţele Coaliţiei până la un acord pe Pachetul II apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu întrebat dacă vrea să fie premier: Mie îmi convine să mergem mai departe # PSNews.ro
Sorin Grindeanu spune că actuala coaliție merge mai departe și că PSD nu vrea să plece de la guvernare, însă dorește să impună și măsuri de redresare economică. „Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun -sfârșit. Nu e o perioadă simplă, coaliția merge înainte pe toate lucrurile […] Articolul VIDEO Sorin Grindeanu întrebat dacă vrea să fie premier: Mie îmi convine să mergem mai departe apare prima dată în PS News.
14:50
Sorin Grindeanu: E absolut necesar să adoptăm urgent pachetul de eliminare a privilegiilor # PSNews.ro
Social-democrații s-au reunit în ședință ca să decidă poziționarea față de ordonanţa de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Președintele interimar, Sorin Grindeanu, anunță și ce decizii au luat în privință participării la ședințele coaliției. Declarații Sorin Grindeanu: Înțelegem necesitatea adoptării unei asemenea ordonanțe Dar, sunt lucruri care pot fi […] Articolul Sorin Grindeanu: E absolut necesar să adoptăm urgent pachetul de eliminare a privilegiilor apare prima dată în PS News.
14:50
Primele declarații ale lui Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice, el transmiţând că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de […] Articolul Primele declarații ale lui Bolojan, după consultările cu Asociaţia Magistraţilor din România apare prima dată în PS News.
14:40
CNN – avertisment valabil și pentru România: ce riscă țările care își falsifică datele economice # PSNews.ro
Recent, s-a aflat că public că că guvernul Ciolacu a trecut în bugetul pe 2025 o sumă pentru plata datoriilor externe cu 14 miliarde lei mai mică decît necesarul știut de atunci, 41 de miliarde în loc de 55. Acum, guvernul Bolojan trebuie să găsească diferența. Nu e ceva nou, sunt ani buni de cînd […] Articolul CNN – avertisment valabil și pentru România: ce riscă țările care își falsifică datele economice apare prima dată în PS News.
14:30
România riscă să piardă contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, din care numai 4 au fost livrate # PSNews.ro
Întârzieri, penalități uriașe și riscul rezilierii pun în pericol contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, primele de acest fel cumpărate de România. Contractul, semnat cu Alstom, gigantul francez din industria feroviară care produce modelul de trenuri Coradia Stream, a devenit motiv de dispută din cauza penalităților. În joc sunt întârzieri de sute de […] Articolul România riscă să piardă contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, din care numai 4 au fost livrate apare prima dată în PS News.
14:20
Marius Budăi îl contrează pe Bolojan: România nu e în incapacitate de plată. Avem resurse # PSNews.ro
România se află într-un moment dificil, dar nu într-un punct fără întoarcere, consideră deputatul social-democrat Marius Budăi. Fostul ministru al Muncii a transmis, luni, un mesaj pe contul său de Facebook, în care vorbește despre ‘perioada economică dificilă’ și îi cere premierului Ilie Bolojan să nu ‘dramatizeze’ situația. ‘Sugerez o altfel de atitudine în public a […] Articolul Marius Budăi îl contrează pe Bolojan: România nu e în incapacitate de plată. Avem resurse apare prima dată în PS News.
14:20
Schimbare majoră la rovinieta: Şoferii vor plăti în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem # PSNews.ro
Un nou sistem electronic de tarifare rutieră care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naţionale. Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit şoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi. Se va renunţa astfel la formula tip abonament, aşa cum este în prezent. Ministerul Transporturilor a semnat un contract […] Articolul Schimbare majoră la rovinieta: Şoferii vor plăti în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem apare prima dată în PS News.
14:10
Miza de 6 mld euro a războiului Bolojan vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate # PSNews.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programul de investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la un grad de 80% vor fi tăiate. 1.000 de proiecte de infrastructură vor fi trase pe dreapta. PSD a anunțat că analizează chiar ieșirea de la guvernare dacă Programul de investiții Anghel Saligny va fi oprit. Programul se […] Articolul Miza de 6 mld euro a războiului Bolojan vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate apare prima dată în PS News.
14:00
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot, în Capitală. Ambalajele cu garanție vor putea fi colectate, în spațiile publice, prin montarea pe coșurile de gunoi municipale a unor compartimente speciale, în care trecătorii pot lăsa ambalajele SGR – sticle, PET-uri sau doze – pentru a fi preluate ulterior de persoanele care doresc să […] Articolul Nou sistem pentru ambalajele cu garanție: Se pot primi banii direct apare prima dată în PS News.
13:50
Analist, despre întâlnirea Zelenski-Trump: Câteodată, când ai nevoie de cineva, mai înghiți # PSNews.ro
Președintele ucrainean a sosit la Washington unde urmează să aibă o întâlnire cu omologul său american. Liderii europeni care au venit să îl susțină pe Zelenski au și ei programată o întâlnire cu Donald Trump în contextul în care Casa Albă a semnalat un impuls către un potențial acord de pace pentru a pune capăt […] Articolul Analist, despre întâlnirea Zelenski-Trump: Câteodată, când ai nevoie de cineva, mai înghiți apare prima dată în PS News.
13:50
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Mai exact, 7.306 de candidaţi au promovat examenul, conform datelor publicate de către minister, înaintea contestaţiilor. Ratele de reuşită atât pentru promoţia 2025 (4.508 candidaţi promovaţi), cât şi pentru promoţiile anterioare (2.798 de candidaţi promovaţi) […] Articolul Rată de promovare de 28,4% la a doua sesiune de bacalaureat apare prima dată în PS News.
13:40
Persoanele care însoțesc minori în vacanță nu mai trebuie să prezinte cazierul judiciar. Poliția de frontieră va verifica electronic dacă însoțitorul are infracțiuni care îl fac incompatibil cu statutul de însoțitor al unui copil. Până acum, persoanele care însoțeau un copil în vacanță în străinătate, precum bunici, unchi sau prieteni, trebuiau să prezinte cazierul judiciar […] Articolul Noi reguli de călătorie cu minorii. Ce trebuie să știe însoțitorii copiilor apare prima dată în PS News.
13:30
Hidrologii au emis, luni, Cod Portocaliu de inundaţii, valabil între orele 14.00 – 24.00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Avertizarea hidrologică vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte „severe” de inundaţii locale, care se pot produce […] Articolul Cod Portocaliu hidrologic! Pericol de inundații: Șase județe se află sub avertizare apare prima dată în PS News.
13:30
Ilie Bolojan anunță noi pachete de măsuri pentru reformă în România: Nu există altă soluţie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României. El a transmis că forţele politice sunt conştiente de situaţia dificilă şi a afirmat că „nu există altă soluţie”. „Forţele politice au responsabilitatea şi sunt conştiente […] Articolul Ilie Bolojan anunță noi pachete de măsuri pentru reformă în România: Nu există altă soluţie apare prima dată în PS News.
13:20
Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare, afirmă președintele Nicușor Dan după anunțul agenției de rating Fitch, care a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat la anunțul agenției de rating Fitch, despre care afirmă că este „o veste bună”. „Amintesc că agenția […] Articolul Nicușor Dan, reacție întârziată după anunțul Fitch privind ratingul României apare prima dată în PS News.
13:10
Începe perioada de foc pe piața chiriilor: Ce se caută și care sunt prețurile în marile orașe # PSNews.ro
Cererea crește în apropierea noului an universitar odată cu miile de studenți care își caută cazare. În plus, unii dintre românii care prospectau piața pentru a-și găsi o locuință, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-și îndrepte acum căutările tot spre proprietățile de închiriat. Surplusul de cerere va aduce, în […] Articolul Începe perioada de foc pe piața chiriilor: Ce se caută și care sunt prețurile în marile orașe apare prima dată în PS News.
13:10
ANALIZĂ Nicușor Dan, pregătit să trimită militari în Ucraina? România se poziționează anti-SUA # PSNews.ro
Nicușor Dan, președintele României, vorbește despre garanții de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord cu Rusia, însă liderii europeni dezbat posibilitatea unor trupe NATO lângă granița Rusiei. Noul președinte al României se poziționează împotriva lui Donald Trump, președintele SUA, și rămâne de partea lui Emmanuel Macron, președintele Franței și mare susținător al ideii de […] Articolul ANALIZĂ Nicușor Dan, pregătit să trimită militari în Ucraina? România se poziționează anti-SUA apare prima dată în PS News.
