Harta publicată de premierul Bolojan de care se tem toţi primarii din ţară. Cum arată situaţia României pe judeţe la administraţia locală. De unde şi cât de mult trebuie tăiat
Ziarul Financiar, 2 septembrie 2025 18:30
Harta publicată de premierul Bolojan de care se tem toţi primarii din ţară. Cum arată situaţia României pe judeţe la administraţia locală. De unde şi cât de mult trebuie tăiat
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
18:30
Acum 30 minute
18:15
Cei mai mari 10 producători de medicamente după cifra de afaceri din 2024. Producţia locală de medicamente şi produse farmaceutice, la un pas de 1,5 mld. euro afaceri în 2024, plus 6% # Ziarul Financiar
Producţia locală de medicamente a generat afaceri totale de peste 6,8 mld. lei în 2024 (aproape 1,4 mld. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, arată datele agregate de platforma Bridge to Information.
Acum o oră
17:45
17:45
Ce afaceri fac transportatorii feroviari privaţi care transportă pasagerii inclusiv pe Bucureşti- Constanţa, a doua cea mai solicitată rută ca trafic? # Ziarul Financiar
Patru mari transportatori feroviari privaţi de pasageri, Regio Călători (Georgeta Tănase) din Braşov, Transferoviar Călători (Călin Mitică) din Cluj-Napoca, Softrans (compania de transport a Softronic – Ionel Ghiţă) din Craiova şi Astra Trans Carpatic (Valer Blidar), care concurează compania de stat CFR Călători inclusiv pe Bucureşti-Constanţa, a doua cea mai bună rută feroviară, au reuşit să ajungă la afaceri totale de 626 mil. lei (125 mil. euro) anul trecut, plus 20%, potrivit calculelor făcute de ZF. Toţi cei patru jucători au raportat profit net.
Acum 2 ore
17:15
17:15
17:15
17:15
Seceta şi îngheţul târziu n-au ocolit pădurile României: vânzările de fructe de pădure au scăzut cu 43% în 2024, iar unităţile silvice au avut o gaură în buget de 6 mil. lei # Ziarul Financiar
An de an, din cele 6,4 milioane de hectare de păduri ale României, o parte din fructele de pădure sunt culese de unităţile silvice sau de oameni care le vând mai departe.
17:00
Bolojan nu are încredere în datele trimise de primării şi consilii judeţene: Le cere să-şi verifice situaţiile şi să le comunice din nou guvernului. „Pe baza acestor date se realizează analiza care va fundamenta reforma administraţiei publice locale” # Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor să verifice datele comunicate de primării şi consilii judeţene în privinţa personalului din aparatele proprii. Pe baza cifrelor corecte se va fundamenta reforma administraţiei publice locale.
16:45
Semnal de îngrijorare? Numărul românilor cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci a continuat să scadă, coborând sub 82.000 la final de S1/2025, cu vreo 4.000 mai puţin faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 300 mil. euro. De ce? Au plecat afară cu banii? # Ziarul Financiar
Trimestrul al doilea (T2) din acest an a adus continuarea scăderii numărului românilor bogaţi şi a sumelor economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, comparativ cu finalul anului 2024, după ce T1/2025 marcase prima scădere trimestrială din ultimul deceniu a acestor indicatori.
16:45
16:45
De ce nu avem încă un centru pentru marii arşi în România? Raluca Şoaita, arhitectă specializată în construcţia de spitale: Procesul birocratic este foarte lung, nu există experienţă. Se investeşte fără cap, lipseşte experienţa, iar infrastructura medicală este foarte veche # Ziarul Financiar
La un deceniu de la incendiul din Colectiv din 2015, timp în care an de an au apărut şi alte explozii de o anvergură mai mică, România încă nu are un centru pentru marii arşi la nivel naţional. Pacienţii sunt fie trataţi pe secţiile spitalelor de urgenţă, fie sunt trimişi în străinătate.
Acum 4 ore
16:30
Veşti bune pentru bucureşteni: Ministerul Transporturilor vrea să extindă Magistrala 2 de metrou cu încă două staţii, pe tronsonul Pipera–Petricani. Lucrările vor costa 120 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a semnat documentaţia pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani.Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două staţii moderne. Costul este estimat la 120 milioane euro fără TVA.
16:15
Rata şomajului dă semne de stabilizare: în luna iulie şomajul a coborât la cea mai mică valoare din anul 2025. Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani rămâne în continuare la un nivelul ridicat, de 23,5% # Ziarul Financiar
Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, ȋîn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋîn luna iunie 2025 şi în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
15:45
15:15
15:15
Din misterele bugetarilor: Premierul Bolojan spune că sunt aproape 130.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul Finanţelor spune că sunt peste 280.000. În judeţul Bihor, premierul Bolojan spune că sunt 3.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul de Finanţe numără peste 6.500. Câţi angajaţi sunt de fapt? # Ziarul Financiar
15:00
Acum 6 ore
14:15
Conferinţă de presă la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan anunţă reforma administraţiei locale. „E nevoie de reducerea efectivă a posturilor. Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administraţiei şi nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să îi punem într-o gaură neagră cu cheltuieli nejustificate ale administraţiei” # Ziarul Financiar
13:45
13:30
13:30
12:45
Acum 8 ore
12:15
12:00
11:45
11:45
11:45
11:15
11:15
Marius Baciu, Hisense România: În 2024 am avut vânzări de peste 50 mil. euro pe plan local, aproape dublu faţă de 2023. Anul acesta ne extindem pe zona de electrocasnice premium şi lansăm noi categorii de produse # Ziarul Financiar
Grupul chinez Hisense, unul dintre cei mai mari producători de electronice şi electrocasnice la nivel global, şi-a crescut businessul constant în ultimii anii pe piaţa din România, anul trecut ajungând la vânzări totale de peste 50 de milioane de euro, aproape dublu comparativ cu cele 27 de milioane de euro înregistrate în 2023.
11:15
11:00
Cum răspunde premierul Ilie Bolojan după ce a fost întrebat despre o eventuală demisie: Nu era mare îngheţuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României. Ca să poţi să exerciţi atribuţiile, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante # Ziarul Financiar
11:00
10:45
Premierul Ilie Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%. Dacă o primărie nu îşi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că respectiva primărie nu există pentru cetăţenii din localitate, ci există pentru angajaţii ei # Ziarul Financiar
10:45
Acum 12 ore
10:30
LIVE TEXT. Conferinţă de presă la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan anunţă reforma administraţiei locale. „Zona de administraţie e un bloc mare de cheltuieli, cu peste 150.000 de oameni. Pe primele 6 luni cheltuielile de personal au crescut cu 10%. Nu s-au desfiinţat nici măcar posturile vacante” # Ziarul Financiar
10:30
Premierul Ilie Bolojan, după discuţiile tensionate din coaliţie privind reforma administraţiei publice: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, mai ales acolo unde sunt inutile, riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă în aceste cheltuieli de personal şi să ne întoarcem anul viitor în situaţia în care ne găsim acum # Ziarul Financiar
10:15
09:30
09:30
09:15
08:45
ZF Live. Alin Burcea, preşedintele ANAT: Turismul înregistrează o scădere. După estimările noastre, litoralul are o scădere de 20%, lucru care nu cred că s-a mai întâmplat, şi balneo are un minus de 5-10%. Turismul local se bazează în proporţie de mai bine de 75% pe turiştii autohtoni, în timp ce turiştii străini vin într-un număr prea mic în vacanţe în România # Ziarul Financiar
Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism şi CEO al Paralela 45, unul dintre cei mai mari turoperatori de pe plan local, spune că turismul local înregistrează o scădere, iar cele mai afectate sunt litoralul şi staţiunile balneare. Unul dintre motive ţine de scăderea nivelului de trai ca urmare a creşterii preţurilor, dar şi a măsurilor de austeritate.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Alex Kis, cofondator şi CEO rentnbuy – platformă de închirieri imobiliare: Vrem să ajungem la 70.000 de conturi de utilizatori şi 600.000 de vizite lunare până la finalul anului. Am atras o finanţare de 550.000 de euro de la mai mulţi investitori, inclusiv de la un fond din San Francisco # Ziarul Financiar
Start-up-ul proptech românesc rentnbuy, care a dezvoltat o platformă ce conectează direct proprietarii şi chiriaşii, şi-a propus să ajungă la 600.000 de vizite lunare şi 70.000 de conturi de utilizatori create până la finalul acestui an, în condiţiile în care platforma a fost lansată într-o primă variantă în aprilie anul acesta, iar până acum a atras în total peste 300.000 de utilizatori.
07:45
Bursă. Karoly Borbely, CEO al Hidroelectrica, vine la ZF Piaţa de capital din 23 septembrie. Liderul celei mai mari companii listate va vorbi despre planurile de investiţii şi strategia celui mai mare producător de energie din România # Ziarul Financiar
Pe 23 septembrie 2025, la cea de-a patra ediţie a ZF Piaţa de capital, unul dintre cei mai importanţi lideri ai economiei româneşti va fi prezent pentru a vorbi despre planurile companiei care a devenit reper pe bursă: Karoly Borbely, CEO al Hidroelectrica.
07:30
Bursa de Valori Bucureşti vrea să participe la înfiinţarea unei noi burse la Chişinău cu o investiţie de 400.000 de euro. Bursa de Valori Bucureşti vrea să participe la înfiinţarea unei noi burse la Chişinău cu o investiţie de 400.000 de euro # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a anunţat intenţia de a participa cu 400.000 de euro la constituirea unei noi burse de valori în Republica Moldova, într-un proiect coordonat împreună cu Agenţia Proprietăţii Publice de la Chişinău şi cu alţi investitori instituţionali. Iniţiativa are ca obiectiv modernizarea infrastructurii pieţei de capital din Moldova şi atragerea de investitori locali şi străini, într-un moment în care ţara vecină are deja o bursă funcţională – Bursa de Valori a Moldovei.
07:30
Bursă. BT Capital Partners: Ne aşteptăm ca Purcari să rămână în indicele BET la revizuirea din septembrie 2025, întrucât a îndeplinit la limită criteriul de dimensiune # Ziarul Financiar
Analiştii BT Capital Partners, parte din grupul financiar Banca Transilvania, scriu în raportul zilnic din 1 septembrie că producătorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier WINE) ar urma să rămână în indicele BET la revizuirea programată pentru septembrie 2025 întrucât a îndeplinit la limită criteriul de dimensiune la data de referinţă.
07:15
Bursă. Cum se explică creşterea veniturilor Purcari cu 24% în T2, dar scăderea profitabilităţii cu 64%? Costurile mai mari şi pierderile valutare au pus presiune pe marje # Ziarul Financiar
Purcari (WINE), unul dintre cei mai mari producători de vinuri din Europa Centrală şi de Est, a raportat pentru al doilea trimestru din 2025 o creştere puternică a veniturilor, dar şi o reducere drastică a profitabilităţii.
Acum 24 ore
00:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.