Startup-ul AI Anthropic, rivalul OpenAI, a atras o finanţare de 13 miliarde de dolari, iar evaluarea companiei a urcat la 183 de miliarde de dolari
Ziarul Financiar, 2 septembrie 2025 20:15
Startup-ul de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat marţi că a încheiat o rundă de finanţare de 13 miliarde de dolari, atingând o evaluare post-investiţie de 183 de miliarde de dolari, o valoare de aproximativ trei ori mai mare faţă de cea înregistrată la ultima rundă din martie, conform CNBC.
