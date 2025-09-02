Serbia dă startul licitaţiei pentru licenţele 5G: Preţul de pornire este de 100 de milioane de euro

Ziarul Financiar, 2 septembrie 2025 20:15

Operatorii care obţin licenţa vor avea obligaţia de a instala cel puţin 200 de staţii de bază (antene) 5G în primul an, numărul acestora urmând să crească la 4.500 până în al cincilea an. Planul vizează acoperirea tuturor oraşelor mari, a centrelor turistice, aeroporturilor, punctelor de trecere a frontierei şi a localităţilor cu peste 3.000 de locuitori.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 30 minute
20:15
Serbia dă startul licitaţiei pentru licenţele 5G: Preţul de pornire este de 100 de milioane de euro Ziarul Financiar
Operatorii care obţin licenţa vor avea obligaţia de a instala cel puţin 200 de staţii de bază (antene) 5G în primul an, numărul acestora urmând să crească la 4.500 până în al cincilea an. Planul vizează acoperirea tuturor oraşelor mari, a centrelor turistice, aeroporturilor, punctelor de trecere a frontierei şi a localităţilor cu peste 3.000 de locuitori.
20:15
Startup-ul AI Anthropic, rivalul OpenAI, a atras o finanţare de 13 miliarde de dolari, iar evaluarea companiei a urcat la 183 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
Startup-ul de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat marţi că a încheiat o rundă de finanţare de 13 miliarde de dolari, atingând o evaluare post-investiţie de 183 de miliarde de dolari, o valoare de aproximativ trei ori mai mare faţă de cea înregistrată la ultima rundă din martie, conform CNBC.
Acum o oră
20:00
Germanii de la SAP vor investi peste 20 de miliarde de euro într-un „cloud suveran” pentru a susţine ambiţiile Europei în domeniul inteligenţei artificiale (AI) Ziarul Financiar
Decizia vine pe fondul unei tendinţe globale în care statele caută să-şi dezvolte pe teritoriul naţional infrastructura de computing necesară pentru antrenarea şi operarea sistemelor avansate de inteligenţă artificială.
19:45
Fenomenul muzicii K-pop şi al serialelor coreene se vede şi în business: K-FOOD, un retailer de produse coreene, a ajuns la opt magazine şi caută să se dezvolte cu un restaurant şi o cafenea. „Oamenii caută să mănânce ceea ce văd în seriale şi filme coreene“ Ziarul Financiar
Retailerul de produse coreene K-FOOD a ajuns la opt magazine în România – dintre care patru în Bucureşti – şi caută să se dezvolte în con­tinuare în principa­lele oraşe ale ţării. Mai mult, fondatorii busi­nessului se uită către zona de ospi­talitate, ana­lizând deschiderea unui restaurant şi a unei cafenele.
Acum 2 ore
19:15
ArcelorMittal opreşte producţia la Hunedoara pe termen nedeterminat. Costurile energetice ridicate şi importurile ieftine pun presiune pe combinatul siderurgic Ziarul Financiar
19:15
ZF Index Imobiliar. Preţurile apartamentelor vechi din Bucureşti depăşesc pentru prima dată pragul de 130.000 de euro. Berceni şi Drumul Taberei înregistrează cele mai mari scumpiri lunare, în timp ce Dristor şi Unirii-Victoriei raportează scăderi Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere în Bucureşti a ajuns în august 2025 la 130.462 de euro, depăşind pentru prima dată în istorie pragul de 130.000 de euro. Avansul faţă de luna iulie a fost de 1.615 euro (plus 1,25%), iar comparativ cu august 2024, creşterea este de 19.154 euro (plus 17,2%).
18:45
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 3 septembrie 2025, ora 09.30 cu Peter de Boer, CEO al DN AGRAR Group Ziarul Financiar
18:45
Investitorilor şi start-up-urilor le-a trecut glonţul Finanţelor pe la ureche: vor fi exceptate de transformarea forţată a împrumuturilor în acţiuni. Marius Istrate, preşedinte TechAngels: Ne bucurăm că argumentele noastre au fost convingătoare Ziarul Financiar
Amendamentul privind scoaterea obligativităţii convertirii împrumuturilor de tip CLA, susţinut de noi alături de întrega industrie, a fost acceptat şi prevederea a fost scoasă din pachet. Ne bucurăm că argumentele noastre au fost convingătoare şi că am putut să întărim cu această ocazie un cadru de lucru colaborativ cu autorităţile statului.
18:45
Lovitură puternică pentru China: Americanii au revocat autorizaţia TSMC de a se aproviziona liber cu echipamente pentru fabrica din Nanjing. Viitorul tehnologic al Chinei devine incert Ziarul Financiar
Acum 4 ore
18:30
Harta publicată de premierul Bolojan de care se tem toţi primarii din ţară. Cum arată situaţia României pe judeţe la administraţia locală. De unde şi cât de mult trebuie tăiat Ziarul Financiar
18:15
Cei mai mari 10 producători de medicamente după cifra de afaceri din 2024. Producţia locală de medicamente şi produse farmaceutice, la un pas de 1,5 mld. euro afaceri în 2024, plus 6% Ziarul Financiar
Producţia locală de medi­ca­mente a generat afaceri to­tale de peste 6,8 mld. lei în 2024 (aproape 1,4 mld. euro), în creştere cu 6% faţă de anul anterior, arată datele agre­gate de platforma Bridge to Information.
17:45
Tensiuni pe piaţa de capital americană: Titlurile de stat au randamente tot mai mari, iar principalii indici bursieri sunt pe roşu. S&P 500 scade cu 0,9%, Nasdaq Composite pierde, şi el, 0,9%, iar Dow Jones 0,6% Ziarul Financiar
17:45
Ce afaceri fac transportatorii feroviari privaţi care transportă pasagerii inclusiv pe Bucureşti- Constanţa, a doua cea mai solicitată rută ca trafic? Ziarul Financiar
Patru mari transportatori feroviari privaţi de pasageri, Regio Călători (Georgeta Tănase) din Braşov, Transferoviar Călători (Călin Mitică) din Cluj-Napoca, Softrans (compania de transport a Softronic – Ionel Ghiţă) din Craiova şi Astra Trans Carpatic (Valer Blidar), care concurează com­pania de stat CFR Călători inclusiv pe Bucureşti-Constanţa, a doua cea mai bună rută feroviară, au reuşit să ajungă la afaceri totale de 626 mil. lei (125 mil. euro) anul trecut, plus 20%, potrivit calculelor făcute de ZF. Toţi cei patru jucători au raportat profit net.
17:15
Inflaţia din zona euro creşte uşor la 2,1% în august. În România, inflaţia din iulie a fost de aproape 8% Ziarul Financiar
17:15
Primăria Sibiu investeşte 5,8 mil. lei în reamenajarea piaţetei urbane de pe bulevardul Victoriei, din faţa Cercului Militar Ziarul Financiar
17:15
Primăria Sibiu a investit aproape 20 mil. euro în achiziţia a 36 de autobuze electrice Ziarul Financiar
17:15
Seceta şi îngheţul târziu n-au ocolit pădurile României: vânzările de fructe de pădure au scăzut cu 43% în 2024, iar unităţile silvice au avut o gaură în buget de 6 mil. lei Ziarul Financiar
An de an, din cele 6,4 mi­lioane de hectare de păduri ale României, o parte din fructele de pădure sunt cu­lese de unităţile silvice sau de oameni care le vând mai departe.
17:00
Bolojan nu are încredere în datele trimise de primării şi consilii judeţene: Le cere să-şi verifice situaţiile şi să le comunice din nou guvernului. „Pe baza acestor date se realizează analiza care va fundamenta reforma administraţiei publice locale” Ziarul Financiar
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor să verifice datele comunicate de primării şi consilii judeţene în privinţa personalului din aparatele proprii. Pe baza cifrelor corecte se va fundamenta reforma administraţiei publice locale.
16:45
Semnal de îngrijorare? Numărul românilor cu depozite de peste 100.000 de euro în bănci a continuat să scadă, coborând sub 82.000 la final de S1/2025, cu vreo 4.000 mai puţin faţă de decembrie 2024. Iar depozitele lor au scăzut cu 300 mil. euro. De ce? Au plecat afară cu banii? Ziarul Financiar
Trimestrul al doilea (T2) din acest an a adus continuarea scăderii numărului românilor bogaţi şi a sumelor economisite de aceştia la bănci, peste pragul de 100.000 de euro, comparativ cu finalul anului 2024, după ce T1/2025 marcase prima scădere trimestrială din ultimul deceniu a acestor indicatori.
16:45
Mai există o ţară în Europa care are probleme fiscale: Marea Britanie. Lira sterlină scade brusc, în timp ce costurile de împrumut ale ţării ating maximul ultimilor 27 de ani. Politicienii englezi încearcă să construiască un buget sustenabil sub presiunea pieţelor financiare Ziarul Financiar
16:45
De ce nu avem încă un centru pentru marii arşi în România? Raluca Şoaita, arhitectă specializată în construcţia de spitale: Procesul birocratic este foarte lung, nu există experienţă. Se investeşte fără cap, lipseşte experienţa, iar infrastructura medicală este foarte veche Ziarul Financiar
La un deceniu de la incendiul din Colectiv din 2015, timp în care an de an au apărut şi alte explozii de o anvergură mai mică, România încă nu are un centru pentru marii arşi la nivel naţional. Pacienţii sunt fie trataţi pe secţiile spitalelor de urgenţă, fie sunt trimişi în străinătate.
Acum 6 ore
16:30
Veşti bune pentru bucureşteni: Ministerul Transporturilor vrea să extindă Magistrala 2 de metrou cu încă două staţii, pe tronsonul Pipera–Petricani. Lucrările vor costa 120 de milioane de euro Ziarul Financiar
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a semnat documentaţia pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani.Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două staţii moderne. Costul este estimat la 120 milioane euro fără TVA.
16:15
Rata şomajului dă semne de stabilizare: în luna iulie şomajul a coborât la cea mai mică valoare din anul 2025. Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de luna precedentă. Rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani rămâne în continuare la un nivelul ridicat, de 23,5% Ziarul Financiar
Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, ȋîn scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋîn luna iunie 2025 şi în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de aceeaşi lună din anul 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
15:45
IMM-urile din regiunea Centru primesc acces la finanţări de peste 29 mil. euro pentru investiţii şi dezvoltare Ziarul Financiar
15:15
O veste bună pentru turismul românesc: Litoralul pentru toţi a debutat cu succes. Aproape toate locurile, au fost ocupate din prima zi Ziarul Financiar
15:15
Din misterele bugetarilor: Premierul Bolojan spune că sunt aproape 130.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul Finanţelor spune că sunt peste 280.000. În judeţul Bihor, premierul Bolojan spune că sunt 3.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul de Finanţe numără peste 6.500. Câţi angajaţi sunt de fapt? Ziarul Financiar
15:00
Avertismetul legendarului investitor Ray Dalio: America se îndreaptă spre o autocraţie ca în anii '30. Investitorilor le este prea frică de preşedintele Trump ca să spună ceva Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:15
Conferinţă de presă la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan anunţă reforma administraţiei locale. „E nevoie de reducerea efectivă a posturilor. Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administraţiei şi nu mi se pare normal să luăm bani de la cetăţeni şi să îi punem într-o gaură neagră cu cheltuieli nejustificate ale administraţiei” Ziarul Financiar
13:45
(P) Un nou activ de investiţie: Arta între cultură şi capital Ziarul Financiar
13:45
Ambasada Republicii Filipine se redeschide în România după 12 ani de absenţă şi îşi stabileşte sediul în SkyTower, cea mai înaltă clădire de birouri din ţară Ziarul Financiar
13:30
Înmatriculările de maşini noi din România au crescut în august cu aproape 52% an/an, dar s-au redus cu 10% în primele opt luni din 2025. Brandurile Dacia şi Toyota conduc în topul înmatriculărilor Ziarul Financiar
13:30
HORNBACH deschide magazinul din Colentina, o investiţie de peste 48 de milioane de euro Ziarul Financiar
12:45
Reff & Asociaţii şi Deloitte România au asistat UniCredit Bank în obţinerea aprobărilor prealabile de la BNR pentru fuziunea cu Alpha Bank Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:15
Cât de deschişi sunt studenţii din ziua de azi când vine vorba de investiţii? Ziarul Financiar
12:00
Retailerul olandez Action semnează cu belgienii de la WDP pentru dezvoltarea unui depozit logistic de 54.000 mp în proiectul WDP Park din Ilfov. Investiţia ajunge la 40 mil. euro Ziarul Financiar
11:45
Bursă: Celco Constanţa preia controlul Prefab Bucureşti într-o tranzacţie de 65 mil. lei. Antreprenorul Petre Miluţ iese din acţionariat după două decenii Ziarul Financiar
11:45
Clifford Chance îl recrutează pe Remus Codreanu în rolul de Partener în cadrul practicii de Ligitii Ziarul Financiar
11:45
Acţiunile One United Properties cresc cu 8% la Bursă după propunerea de răscumpărare a capitalului social, anunţată aseară Ziarul Financiar
11:15
Alexandru M. Tănase şi Mihai Rădoi, foşti bancheri: Cazul FED - Dacă independenţa băncilor centrale din orice ţară, inclusiv din SUA, nu este respectată, consecinţele pot fi dramatice, iar pagubele financiare pe măsură Ziarul Financiar
11:15
Marius Baciu, Hisense România: În 2024 am avut vânzări de peste 50 mil. euro pe plan local, aproape dublu faţă de 2023. Anul acesta ne extindem pe zona de electrocasnice premium şi lansăm noi categorii de produse Ziarul Financiar
Grupul chinez Hisense, unul dintre cei mai mari producători de electronice şi electrocasnice la nivel global, şi-a crescut businessul constant în ultimii anii pe piaţa din România, anul trecut ajungând la vânzări totale de peste 50 de milioane de euro, aproape dublu comparativ cu cele 27 de milioane de euro înregistrate în 2023.
11:15
Sfârşitul unei ere: Continental Automotive se transformă în Aumovio. Grupul german, altădată lider al industriei auto, s-a divizat Ziarul Financiar
11:00
Cum răspunde premierul Ilie Bolojan după ce a fost întrebat despre o eventuală demisie: Nu era mare îngheţuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României. Ca să poţi să exerciţi atribuţiile, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante Ziarul Financiar
11:00
Opinie Alexandru M. Tănase şi Mihai Rădoi, foşti bancheri: Independenţa Băncilor Centrale - Principii şi realităţi Ziarul Financiar
10:45
Premierul Ilie Bolojan: În loc să scadă cu 5%, în primele 6 luni cheltuielile de personal din administraţie au crescut cu 10%. Dacă o primărie nu îşi poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că respectiva primărie nu există pentru cetăţenii din localitate, ci există pentru angajaţii ei Ziarul Financiar
10:45
Raiffeisen Bank lansează un cont de economii pentru clienţii noi, persoane fizice: dobândă anuală de 6% pentru contul de economii în lei Ziarul Financiar
10:30
LIVE TEXT. Conferinţă de presă la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan anunţă reforma administraţiei locale. „Zona de administraţie e un bloc mare de cheltuieli, cu peste 150.000 de oameni. Pe primele 6 luni cheltuielile de personal au crescut cu 10%. Nu s-au desfiinţat nici măcar posturile vacante” Ziarul Financiar
10:30
Premierul Ilie Bolojan, după discuţiile tensionate din coaliţie privind reforma administraţiei publice: Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului, mai ales acolo unde sunt inutile, riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă în aceste cheltuieli de personal şi să ne întoarcem anul viitor în situaţia în care ne găsim acum Ziarul Financiar
10:15
Scandal la nivel înalt: Laurent Frexie, CEO-ul Nestle, a fost dat afară după ce s-a descoperit că avea o relaţie cu o subordonată. La vârful companiei a fost numit Philipp Navratil, şeful Nespresso Ziarul Financiar
09:30
Grupul PartnerVet, controlat de antreprenorul român Ferenc Korponay şi de familia Dragic, atrage o rundă de finanţare de la fondul de investiţii ACP Credit pentru accelerarea extinderii businessului Ziarul Financiar
09:30
Aurul străluceşte în 2025: Cel mai căutat activ de refugiu din lume bifează un nou maxim istoric şi ajunge la 3.500 de dolari pe măsură ce investitorii caută să-şi pună la adăpost banii pe fondul turbulenţelor politice şi economice Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.