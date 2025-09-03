Reținut de poliție pentru trei tweeturi: cazul Graham Linehan stârnește scandal în Marea Britanie
ActiveNews.ro, 3 septembrie 2025 09:50
Graham Linehan, scenaristul din spatele serialelor „Father Ted” și „The IT Crowd”, a fost reținut pe aeroportul Heathrow de cinci ofițeri înarmați, acuzat de incitare la violență pe baza a trei postări de pe X (fostul Twitter).
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:10
Noua Nouă Ordine Mondială s-a parafat la Parada din China în scrâșnetul dinților lui Trump, marele absent - VIDEO INTEGRAL # ActiveNews.ro
„Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump în postarea sa, preluată și de Casa Albă pe X:
Acum 2 ore
09:00
SUA a atacat Venezuela: Donald Trump a anunțat că forțele americane au tras asupra unei nave cu droguri ucigând 11 ”narcoteroriști” - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că armata SUA a atacat o navă care transporta droguri din Venezuela către Statele Unite, ucigând 11 membri ai bandei Tren de Aragua.
08:50
Președintele american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriașă paradă militară.
Acum 6 ore
05:30
Părintele Serafim Rose: ”Am devenit un extremist. Toți credincioșii ortodocși adevărați sunt considerați fanatici sau habotnici”. 43 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului american care le-a deslușit creștinilor provocările lumii contemporane # ActiveNews.ro
Acest "fanatism" este justificat prin faptul că Biserica Ortodoxă este singura și adevărata Biserică a lui Iisus Hristos. Reprezintă realitatea față de care toate celelalte așa zise "biserici” sunt, în cel mai bun caz, doar niște umbre palide ale adevăratului Creștinism.
Acum 12 ore
00:30
Pentru asanarea societății, cu toții trebuie să meargă la pușcărie; dacă nu au fost doar proști, ci au primit bani pentru asta.
2 septembrie 2025
23:20
23:10
2 septembrie – 13 ani de la nașterea în Ceruri a Părintelui Mihail Lungeanu, bunul prieten al Sfântului Valeriu Gafencu. A învățat Teologia în temniță prin alfabetul Morse și a memorat Noul Testament. Împlinirea unui legământ # ActiveNews.ro
Părintele Mihail Lungeanu s-a născut la 24 septembrie 1924, în familia preotului Constantin Lungeanu. La 18 august 1947, pe când era student în anul V la Facultatea de Medicină Iași, a fost arestat pentru activitatea anticomunistă desfășurată în mediul studențesc, unde nu permitea infiltrarea unei...
22:50
China lansează planul „IA+” pentru a deveni lider incontestabil în toate domeniile tehnologiei # ActiveNews.ro
China își propune să devină țara numărul 1 în domeniul noilor tehnologii până în 2030. Gigantul asiatic lansează un nou plan pentru a structura mai bine crearea și aplicarea progreselor sale.
22:50
Studenții chinezi se îndreaptă spre universitățile rusești pe fondul politicilor incerte ale SUA în materie de vize.
Acum 24 ore
20:50
BIG BROTHER ATLANTIC: „Suveranitatea digitală” a UE trece prin agențiile americane - SUA vor acces la datele biometrice ale europenilor în schimbul menținerii programului Visa Waiver # ActiveNews.ro
Statele Unite solicită acces direct la amprentele digitale și datele faciale colectate de statele membre ale Uniunii Europene.
20:50
Bucureșteancă ucisă de un trotinetist pe trecerea de pietoni. Cora Muntean: "Troti" nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez - VIDEO # ActiveNews.ro
Iată că s-a întâmplat: o femeie a murit după ce a fost lovită de o trotinetă pe trecerea de pietoni. Troti, criminalul a fost plasat sub control judiciar. Doar nu voiați să fie reținut. Ce a făcut așa rău? A omorât un om, nu a dat o palmă unui nepalez.
20:40
18:20
Erdogan pregătește cea mai mare navă militară din Mediterana. Portavionul care va revoluționa puterea maritimă a Turciei # ActiveNews.ro
Turcia pregătește cea mai mare navă de război văzută vreodată în Mediterana. Portavionul MUGEM, un gigant de 285 de metri lungime, ar putea revoluționa puterea maritimă a Ankarei.
18:10
2 septembrie: Mucenicul Mamant, Sfântul născut în închisoare care a îmblânzit leii dar nu și prigonitorii anticreștini; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului # ActiveNews.ro
Sfântul Mucenic Mamant s-a născut în închisoare, în zona Paflagonia (Asia Mică). Părinții săi, Theodot și Rufina, au fost întemnițați pentru că nu au lepădat credința în Hristos. Tatăl său a murit înainte ca acesta să se nască, iar mama sa a trecut la cele veșnice după ce l-a născut.
18:00
Flamingo, noua rachetă roz a Ucrainei, îl va speria pe Putin? Concurența: „La distanță maximă, un avion rusesc are timp să ia pauză de fumat” # ActiveNews.ro
La începutul acestei luni, Ucraina a prezentat o nouă rachetă de croazieră. Cu o rază de acțiune anunțată de 3.000 km și o sarcină utilă de peste o tonă, Flamingo este o rachetă puternică, cel puțin pe hârtie.
16:30
COINCIDENȚE PE BANDĂ: Șase candidați AfD au murit pe neașteptate chiar înainte de alegerile pe care urmau să le câștige # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Inițial s-a raportat că patru candidați AfD au murit înainte de alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia. Ulterior s-a aflat că și doi candidați de rezervă au murit, ajungând astfel la șase decese în total.
16:30
Poliția Română a început să ascundă faptele de agresiune sexuală în cazul migranților - DOVADA unor cazuri inexistente în presa vândută: URMĂRIȚI PENTRU AGRESIUNI SEXUALE, CORUPERE SEXUALĂ A MINORILOR ȘI RACOLARE A MINORILOR ÎN SCOPURI SEXUALE # ActiveNews.ro
În urma dezvăluirilor făcute de Clujust privind agresorii sexuali din Nepal puși la punct de rudelor rrome ale unor minore asaltate pe stradă, cititorii ActiveNews ne-au sesizat la rubrica de comentarii că Poliția Română a început să ascunda astfel de acte în cazul migranților, deși chiar și fiicele sau soțiile polițiștilor pot cădea într-o zi pradă acestora.
15:50
15:50
Președintele SUA le-a solicitatproducătorilor de „vaccinuri” Covid să îi furnizeze date reale despre cât desigure sunt injecțiile ARN-mesager.
15:20
Un epidemiolog celebru cere retragerea imediată de pe piață a vaccinurilor COVID: ”Sunt nesigure, ineficiente, contaminate și încalcă legislația internațională” # ActiveNews.ro
Trei studii recente, revizuite de specialiști— dintre care două publicate chiar săptămâna aceasta — oferă „dovezi IREFUTABILE pentru retragerea imediată de pe piață a a vaccinurilor COVID, potrivit unui expert de top.
15:10
Paul Gabriel Andrei reacționează la cazul livratorului străin bătut în Cluj de un rom din motive de ”rasism”: ”Hai, acum să numărăm toți ziariștii și influencerii care s-au făcut de râs” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Paul Gabriel Andrei reacționează la valul de reacții apărute după ce un livrator asiatic a fost bătut în Cluj-Napoca. Deși inițial cazul a fost prezentat ca o agresiune rasistă, noi informații schimbă contextul incidentului.
14:20
Gest cinic al premierului Ilie Bolojan: elimină scutirea de CASS pentru veterani și foști deținuți politici, pentru o economie infimă la buget # ActiveNews.ro
Surse politice au relatat pentru stiripesurse.ro detalii din ședința de coaliție de luni, 1 septembrie, în care liderii PNL și PSD au discutat amendamentele la proiectele incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale și administrative...
13:10
Putin, Modi și Xi s-au întâlnit în China cu alți lideri ai Sudului Global pentru a pune la punct noile direcții de combatere a ”hegemoniei americane”.
12:50
Rusia vrea Odesa: Harta care amenință – Vizita Ursulei în România capătă o nouă semnificație. Periculoasă # ActiveNews.ro
Ministerul Apărării de laMoscova a dat publicității o înregistrare video în care, pe peretele birouluilui Valeri Gherasimov, șeful Marelui Stat Major, apare o hartă în care Ucrainanu mai are ieșire la mare.
12:10
Avocatul Toni Neacșu îl face praf pe Alexandru Muraru după propunerea de modificare a Codului Penal: ”Se putea face de râs și altfel” # ActiveNews.ro
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a anunțat luni, 1 septembrie, că va solicita Guvernului să adopte o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acțiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să...
11:50
11:40
10:20
Studenții se alătură protestelor din Educație: ”Anul școlar și universitar nu poate să înceapă așa!” # ActiveNews.ro
Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație și spun că anul universitar nu poate începe în aceste condiții.
10:10
Trump cere răspunsuri despre vaccinurile COVID: ”Vreau să le arate ACUM, CDC și publicului, și să clarifice această MIZERIE” # ActiveNews.ro
Luni, președintele Donald Trump a ridicat noi întrebări legate de vaccinurile Covid-19, afirmând că principala agenție de sănătate publică a SUA este „sfâșiată” din cauza dezbaterilor privind succesul acestor vaccinuri.
Ieri
09:30
Nicușor Dan: România vrea să găzduiască un centru de securitate al UE pentru Marea Neagră # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a propus înființarea unui Centru European de Securitate la Constanța, în cadrul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată luni în vizită oficială în România.
09:00
UE s-a făcut din nou de râs: a dat vina pe Rusia pentru bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen, însă Flightradar arată altceva # ActiveNews.ro
Presa a fost inundată de informatia că aeronava cu care călătorea în Bulgaria Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, alături de mai mulți oficiali europeni, a fost ținta unui bruiaj electronic.
08:40
Lovitură pentru Israel. Și Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, transmite AFP.
03:40
Poliția minte! Cei doi nepalezi bătuți în Cluj agresaseră sexual două minore pe stradă. Apărătorul fetelor e un tânăr țigan ungur # ActiveNews.ro
Conform avocatei Isabela Balogh, două minore de 14 și 16 ani, dintre care una sora inculpatului, mergeau pe stradă în zona Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, dorind să ajungă la o farmacie non-stop, când au fost abordate de doi nepalezi, care au fost atât de insistenți încât au tras de hainele lor
02:40
1 septembrie: Invadarea Poloniei de către Germania. În mai puțin de o lună, naziștii și sovieticii sărbătoreau împreună ocuparea Poloniei. Începutul celui de-al doilea război mondial # ActiveNews.ro
La 1 septembrie 1939, la ora 4:45 dimineața, bombardiere Heinkel He-111 precum și bombardierele de picaj Dornier și Junkers Ju-87 (Stuka) au început să distrugă drumurile, aerodromurile, nodurile de cale ferată, depozitele de muniții, centrele de mobilizare și orașele, inclusiv Varșovia.
02:30
Amintirea unui înger printre oameni: Doctorul Alexandru Pesamosca. A operat peste 50.000 de copii: Astea-s împliniri domnule, nu vile și mașini! VIDEO IN MEMORIAM (14 martie 1930 - 1 septembrie 2011) # ActiveNews.ro
Medicul chirurg Alexandru Pesamosca s-a născut la 14 martie 1930, la Constanța. „Am iubit mult copiii. Măcar și doar pentru asta mă rog la Dumnezeu să fie mai îngăduitor cu mine și să-mi mai ierte din păcate", spunea doctorul-monah.
02:30
1 septembrie 1944: Se stinge din viață marele scriitor naționalist Liviu Rebreanu, romancier, dramaturg, cronicar și academician. CONTROVERSA MORȚII nici azi nu a fost elucidată # ActiveNews.ro
La 1 septembrie 1944, la Valea Mare, județul Argeș, România, se stinge din viață Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 1885, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud), romancier, dramaturg și academician român
02:00
Ion Cristoiu: Feldmareșalul Ursula von der Leyen a făcut o vizită militară în România # ActiveNews.ro
„România e membră NATO. Se vorbește mereu de flancul estic al NATO. Acum vorbim de flancul estic militar al Uniunii Europene. Totuși, ce rost mai are să facem parte din NATO, câtă vreme NATO e înlocuit cu Uniunea Europeană.
01:50
Internetul a fost cândva prezentat ca o promisiune de libertate absolută. La începuturile sale, în anii ’90 și începutul anilor 2000, era un teritoriu aproape nelimitat, unde oricine putea publica, oricine putea căuta și aproape orice putea fi găsit.
01:30
Israel, sub presiunea SUA de a se distanța tehnologic de China. Relațiile statului evreu cu Beijingul, într-o complicată derivă # ActiveNews.ro
Presiunea exercitată de SUA pentru a se distanța de China în materie de tehnologie pune Israelul într-o situație din ce în ce mai incomodă.
1 septembrie 2025
20:30
De la ora 19 avem 5 (cinci) ședințe succesive de Plen al Parlamentului reunit. Probabil e record mondial.De 5 ori se va face prezența, se va vota ordinea de zi, se vor invoca obiecțiuni pe procedură iar Ilie Bolojan va reveni de 5 ori la microfon pentru a prezenta câte un proiect din pachetul de 5 legi.
20:00
Anglia: Lansarea vaccinului împotriva varicelei riscă să repete greșelile din perioada Covid-19. Părinții nu mai au încredere în autorități # ActiveNews.ro
Vaccinul împotriva varicelei va fi oferit pentru prima dată tuturor copiilor din Anglia. Însă mulți părinți sunt sceptici.
18:40
Drone-torpilă uriașe, cel mai puternic laser, rachete hipersonice, scut antirachetă și o nouă armă nucleară - Ce pregătește China la mega-parada militară de miercuri # ActiveNews.ro
China va prezenta, miercuri, ultimele noutăți din arsenalul său militar, în cadrul unei parade grandioase.
17:50
RĂZBUNAREA BÂSTROE. Drona navală "invizibilă" a Rusiei s-a strecurat pe canalul adâncit de Ucraina și a atins granițele NATO și UE "apărate" de România pentru a scufunda nava secretă ucraineană Simferopol. O premieră în modul de operare al Moscovei # ActiveNews.ro
O dronă rusă a scufundat o navă secretă ucraineană, Simferopol. De ce acest naufragiu a șocat Kievul.
17:20
BREAKING: Ursula von der Leyen a ajuns la Constanța. La București s-a strigat ”Ursula nu uita, asta nu e țara ta!” # ActiveNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va veni luni la Constanța pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.
16:40
În ultimii trei ani șijumătate, rușii au avut nenumărate oportunități de a avansa cu rapiditate și acuceri teritorii mult mai vaste decât au făcut-o până acum.
16:10
Jim Caviezel, ”Iisus” din filmul lui Mel Gibson, surprins la Catedrala Sf. Iosif din București # ActiveNews.ro
Jim Caviezel a fost în România pentru filmările la pelicula „Archangel”, regizată de William Eubank. Potrivit unui articol din The Cinemaholic, producția a început pe 18 august 2025, iar Caviezel interprează rolul principal al unui...
15:30
15:20
15:10
