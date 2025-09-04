Gheorghe Piperea: Câte miliarde de euro în ajutoare militare a cheltuit de fapt România pentru Ucraina?

13:00

Președintele chinez Xi Jinping a sărbătorit, miercuri, 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei. Cu această ocazie, pe lista invitaților s-au aflat și urmașii unui grup de mercenari americani care au venit în ajutorul Chinei în anii 1940, recrutați de un fost aviator al armatei americane, Claire Lee Chennault: „Flying Tigers”.