4 septembrie: Proorocul Moise și cinstirea Icoanei Maicii Domnului RUGUL APRINS - „Icoana-Program” și Imnul-Acatist al martirilor mărturisitori de la Sfânta Mănăstire Antim din Capitală
ActiveNews.ro, 4 septembrie 2025 01:30
În ziua de 4 septembrie, Biserica pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Proroc Moise; Sfânta Muceniță Hristodula, împreună cu fiii ei -Urban, Prilidian și Epolonie-, Cuviosul Antim cel Orb. Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” este sărbătorită la 4 septembrie
• • •
Cuvântul Cititorului: Guvernul Bolojan continuă abuzurile Guvernului Cîțu contra persoanelor cu handicap # ActiveNews.ro
Ma numesc Maringic Stefan, sunt din Constanta si va scriu in numele meu si al altor cateva zeci de mii de persoane cu handicap asupra carora Statul (si institutiile sale) induce in mod perfid si cinic o forma de asasinat in masa
4 septembrie: Proorocul Moise și cinstirea Icoanei Maicii Domnului RUGUL APRINS - „Icoana-Program” și Imnul-Acatist al martirilor mărturisitori de la Sfânta Mănăstire Antim din Capitală # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu: Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing - cea mai bună dovadă a USR-izării PSD-ului. Bolojan nu s-a atins de legea partidelor prin care acestea continuă să mituiască presa # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video: Multele semnificații ale paradei militare de la Beijing.
”Nu este permis ca un apostol să devină, sub nici o formă, colaborator voluntar al minciunii și imposturii.” Apelul Părintelui Liviu Brânzaș, ucenic al Părintelui Dumitru Stăniloae - 27 de ani de la nașterea în Ceruri (3 septembrie). 20 DE FOTOGRAFII # ActiveNews.ro
Părintele Liviu Brânzaș s-a născut în comuna Sâniob, județul Bihor, la 16 decembrie 1930. La vârsta de 10 ani, după Dictatul de la Viena, familia sa s-a refugiat. A primit o condamnare de 25 ani muncă silnică din care a ispășit 13 ani.
Nicușor Dan a dat startul azi la retehnologizarea Reactorului 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă # ActiveNews.ro
„Astăzi am marcat un moment important pentru securitatea energetică a României: demararea procesului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Cernavodă, în funcțiune din 1996, și un nou pas către construcția reactoarelor 3 și 4.”
Av. Silvia Uscov: AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO față de abuzurile guvernului Bolojan # ActiveNews.ro
Este inadmisibil ca într-un stat democratic să se folosească angajarea răspunderii Guvernului doar pentru ca nu vor să existe dezbateri parlamentare în care să se observe faptul ca nu există niciun studiu de impact pentru măsurile lor.
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis într-un comunicat isteric Oana Țoiu, probabil cea mai proastă reprezentantă a Externelor României din întreaga istorie a diplomației române.
Misterioasa fiică a lui Kim Jong Un, la prima sa ieșire în străinătate cu tatăl său, la Parada din Beijing. Cine este Kim Ju Ae, femeia care ar putea conduce singura dinastie comunistă din istorie # ActiveNews.ro
Vizite la fabrici sau ceremonii de omagiu aduse soldaților: Ju Ae, fiica discretă a lui Kim Jong-un, considerată succesoarea sa, îl însoțește pe tatăl său în toate deplasările sale, inclusiv la Beijing, unde acesta a asistat miercuri la o paradă militară.
Uriaș acord energetic între Vladimir Putin și Xi Jinping: 50 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc anual către China - Gazoductul Power of Siberia 2 va remodela piața globală # ActiveNews.ro
Rusia va construi un imens gazoduct către China și ar trebui să vândă gazul la preț redus către Beijing. Acest gaz era destinat anterior Europei.
Președintele rus s-a arătatdispus să îl întâlnească pe liderul ucrainean, dacă acest lucru este de folosprocesului de pace.
Să fii prezent la aniversarea eliberării unei țări de importanța Chinei este o onoare, nu o oroare, așa cum o prezintă presa de catafalc și instituțiile sclerozate ale coloniei globaliste.
3 septembrie: Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei, Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara # ActiveNews.ro
Pe 3 septembrie, Biserica îi cinstește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei, și cei împreună cu dânsul; Cuviosul Teoctist; Sfânta Muceniță Vasilisa; Sfântul Mucenic Polidor din Efesul cel Nou; Sfântul Mucenic
MILIȚIA LUI PREDOIU ATACĂ PRESA LIBERĂ. Răzvan Constantinescu: Recunoști că ești mistreț? CINE ȚI-A DAT INFORMAȚIA, JURNALISTULE DE INVESTIGAȚIE? # ActiveNews.ro
Tupeul organelor represive depășește orice măsură. Iar acest fenomen este încurajat de haosul din societate, de arbitrariul care domnește peste tot, de dubla măsură, de protejarea infractorilor asociată cu persecuția oamenilor onești.
BUTONUL ROȘU AL LUI DAVID DIN UK. Anglia a înnebunit: copii de cinci ani, acuzați de ”rasism” - Transformați în comisari ai Poliției Gândirii, profesorii își denunță elevii! La noi și elevii pot raporta anonim profesori # ActiveNews.ro
Numărul copiilor din Anglia suspendați sau exmatriculați din școală pentru „comportament rasist” s-a dublat față de 2021. Peste 15.000 de elevi au fost trimiși acasă anul trecut, comparativ cu 7.400 în urmă cu trei ani.
Trump se ia la luptă cu Morile de Vânt - ”Americanii merită energie fiabilă, nu proiecte sortite eșecului” # ActiveNews.ro
Administrația Trump intenționează să reevalueze autorizația acordată SouthCoast Wind, un parc eolian offshore situat în largul coastelor statului Massachusetts, aprobat anul trecut sub președinția lui Joe Biden.
Anglia a înnebunit: copii de cinci ani, acuzați de „rasism” - Transformați în Poliția Gândirii,profesorii își denunță elevii! # ActiveNews.ro
Numărul copiilor din Anglia suspendați sau exmatriculați din școală pentru „comportament rasist” s-a dublat față de 2021. Peste 15.000 de elevi au fost trimiși acasă anul trecut, comparativ cu 7.400 în urmă cu trei ani.
A doua ediție a Conferinței COVID-19 & Convergența Bio-Digitală, pe 6 septembrie la Brașov # ActiveNews.ro
Dr. Geanina Hagimă a anunțat pe pagina sa de Facebook organizarea celei de-a doua ediții a Conferinței COVID-19 & Convergența Bio-Digitală, care va avea loc pe 6 septembrie 2025, la Hotel Aro Palace din Brașov.
Mihai Enache (liderul deputaților AUR): ”Parlamentul cenzurat: românii nu au voie să afle cine a decis anularea alegerilor” # ActiveNews.ro
„Am solicitat luni conducerii Camerei Deputaților constituirea unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la identificarea responsabililor pentru anularea alegerilor din decembrie 2024.
TENTATIVĂ DE COMPROMITERE A SURSELOR JURNALISTICE – Reporterul Valentin Busuioc de la Lumea Justiției a fost citat să se prezinte în 48 de ore la sediul IPJ Dolj pentru a fi audiat ca martor într-o cauză privind divulgarea informațiilor secrete de servici # ActiveNews.ro
Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj – condus de comisarul-sef Marius-Daniel Mirzacu (foto) – comite o tentativa de compromitere a surselor jurnalistice.
ÎNGROZITOR! Presiune, hărțuire și abuz instituțional la una dintre cele mai scumpe și pretențioase școli din România # ActiveNews.ro
Acest text trebuie citit de fiecare parinte responsabil din tara asta. Este ingrozitor ce relateaza Sergiu Biris, parintele clujean care si-a asumat aceasta trista si grea confesiune.
Coaliția de guvernare formată de PSD, PNL, USR și UDMR analizează majorarea TVA cu încă două puncte procentuale, până la 23%, pentru anul 2026, dacă încasările bugetare nu vor crește simțitor.
Av. Toni Neacșu: Cum și când ar putea să-și dea demisia Bolojan pe fondul crizei din Justiție # ActiveNews.ro
Dacă pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților nu se va depune moțiune de cenzură, așa cum din motive politice a anunțat AUR, înseamnă că miercuri ora 24.00 acesta va fi considerat adoptat.
De ziua lui, avocatul Florentin Țuca dezbate criza din Justiție cu judecătorul CSM Claudiu Drăgușin: ACTUALA REFORMĂ VIZEAZĂ SUBJUGAREA SISTEMULUI DE JUSTIȚIE # ActiveNews.ro
Jurist, fost avocat, momentan judecător și membru în Consiliul Superior al Magistraturii, autor a numeroase studii și cercetări științifice în materie juridică, cu bogată experiență pedagogică la Institutul Național al Magistraturii, Claudiu Drăgușin este una dintre cele mai competente persoane în măsură să analizeze actualele crize care afectează
Singura escadrilă americană invitată la parada lui Xi Jinping. Cine sunt „Tigrii Zburători”, venerați ca supereroi de China # ActiveNews.ro
Președintele chinez Xi Jinping a sărbătorit, miercuri, 80 de ani de la victoria Chinei asupra Japoniei. Cu această ocazie, pe lista invitaților s-au aflat și urmașii unui grup de mercenari americani care au venit în ajutorul Chinei în anii 1940, recrutați de un fost aviator al armatei americane, Claire Lee Chennault: „Flying Tigers”.
Patriarhul Constantinopoluluinu se lasă: după moartea Papei Francisc, cu care s-a înțeles atât de bine întruecumenism, transmite acum semnale pe bandă rulantă către Vatican.
Delta Dunării în pericol – AUR cere intervenția internațională pentru stoparea dragărilor de pe Bîstroe # ActiveNews.ro
Valeriu Munteanu, vicepreședinte AUR și fost ministru al Mediului în Republica Moldova, acuză Guvernul României de complicitate la distrugerea Deltei Dunării prin tăcerea în fața lucrărilor de dragare efectuate de Ucraina pe Canalul Bîstroe.
Nicușor Dan a semnat decretul - Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu, decorată post-mortem # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 3 septembrie 2025, decretul de decorare post-mortem a Steluței Lucia Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu.
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografiați alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la Beijing. Isterie USR-istă în capul MAE de la București, relaxare la Beijing. Dan Tomozei: ”O onoare pentru România” # ActiveNews.ro
Foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au fost fotografiați la parada militară de la Beijing, alături de unii dintre cei mai puternici lideri ai lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.
Alți 3 senatori au fost excluși din S.O.S. România. Partidul notifică Senatul și amenință cu acțiuni penale # ActiveNews.ro
S.O.S. România anunță excluderea din partid a senatorilor Cristiam Bem, Ninel Peia și Ioan Cristian-Rusu. În același timp partidul notifică Senatul României că acestor senatori le-a fost retras sprijinul politic și au fost excluși din partid.
MOTTO: „Dacă ăsta e «eșecul intelectualilor», atunci succesul analfabeților politici l-am văzut 30 de ani pe pielea noastră. Eu aleg SĂ RATEZ CU VALORI, NU SĂ CÂȘTIG CU HOȚIA.” (Adrian Antonescu, comentariu la postarea...
Cine e de vină cu adevărat? Sociologul Palada clarifică incidentul din Cluj dintre un rom și un muncitor nepalez # ActiveNews.ro
Sociologul Mirel Palada a comentat pe rețelele sociale incidentul dintre un rom și un muncitor nepalez, soldat cu rănirea gravă a celui din urmă. Palada contestă narațiunile publice despre agresivitatea românilor față de lucrătorii...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografiați alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la Beijing. Dan Tomozei: ”O onoare pentru România” # ActiveNews.ro
Foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au fost fotografiați la parada militară de la Beijing, alături de unii dintre cei mai puternici lideri ai lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.
Umorist, reținut de polițiși înarmați pentru trei tweeturi despre transsexuali: cazul Graham Linehan stârnește scandal în Marea Britanie # ActiveNews.ro
Graham Linehan, scenaristul din spatele serialelor „Father Ted” și „The IT Crowd”, a fost reținut pe aeroportul Heathrow de cinci ofițeri înarmați, acuzat de incitare la violență pe baza a trei postări de pe X (fostul Twitter).
Beijingul a organizat pe 3 septembrie 2025 o amplă paradă militară pentru a marca 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva agresiunii japoneze și în cel de-al Doilea Război Mondial.
Reținut de poliție pentru trei tweeturi: cazul Graham Linehan stârnește scandal în Marea Britanie # ActiveNews.ro
Graham Linehan, scenaristul din spatele serialelor „Father Ted” și „The IT Crowd”, a fost reținut pe aeroportul Heathrow de cinci ofițeri înarmați, acuzat de incitare la violență pe baza a trei postări de pe X (fostul Twitter).
Noua Nouă Ordine Mondială s-a parafat la Parada din China în scrâșnetul dinților lui Trump, marele absent - VIDEO INTEGRAL # ActiveNews.ro
„Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump în postarea sa, preluată și de Casa Albă pe X:
SUA a atacat Venezuela: Donald Trump a anunțat că forțele americane au tras asupra unei nave cu droguri ucigând 11 ”narcoteroriști” - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că armata SUA a atacat o navă care transporta droguri din Venezuela către Statele Unite, ucigând 11 membri ai bandei Tren de Aragua.
Președintele american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriașă paradă militară.
Părintele Serafim Rose: ”Am devenit un extremist. Toți credincioșii ortodocși adevărați sunt considerați fanatici sau habotnici”. 43 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului american care le-a deslușit creștinilor provocările lumii contemporane # ActiveNews.ro
Acest "fanatism" este justificat prin faptul că Biserica Ortodoxă este singura și adevărata Biserică a lui Iisus Hristos. Reprezintă realitatea față de care toate celelalte așa zise "biserici” sunt, în cel mai bun caz, doar niște umbre palide ale adevăratului Creștinism.
Pentru asanarea societății, cu toții trebuie să meargă la pușcărie; dacă nu au fost doar proști, ci au primit bani pentru asta.
Părintele Serafim Rose: ”Am devenit un extremist. Toți credincioșii ortodocși adevărați sunt considerați fanatici sau habotnici”. 43 de ani de la mutarea la Domnul a sfântului american care le-a deslușit creștinilor provocările lumii contemporane (2 septe # ActiveNews.ro
Acest "fanatism" este justificat prin faptul că Biserica Ortodoxă este singura și adevărata Biserică a lui Iisus Hristos. Reprezintă realitatea față de care toate celelalte așa zise "biserici” sunt, în cel mai bun caz, doar niște umbre palide ale adevăratului Creștinism.
2 septembrie – 13 ani de la nașterea în Ceruri a Părintelui Mihail Lungeanu, bunul prieten al Sfântului Valeriu Gafencu. A învățat Teologia în temniță prin alfabetul Morse și a memorat Noul Testament. Împlinirea unui legământ # ActiveNews.ro
Părintele Mihail Lungeanu s-a născut la 24 septembrie 1924, în familia preotului Constantin Lungeanu. La 18 august 1947, pe când era student în anul V la Facultatea de Medicină Iași, a fost arestat pentru activitatea anticomunistă desfășurată în mediul studențesc, unde nu permitea infiltrarea unei...
China lansează planul „IA+” pentru a deveni lider incontestabil în toate domeniile tehnologiei # ActiveNews.ro
China își propune să devină țara numărul 1 în domeniul noilor tehnologii până în 2030. Gigantul asiatic lansează un nou plan pentru a structura mai bine crearea și aplicarea progreselor sale.
Studenții chinezi se îndreaptă spre universitățile rusești pe fondul politicilor incerte ale SUA în materie de vize.
BIG BROTHER ATLANTIC: „Suveranitatea digitală” a UE trece prin agențiile americane - SUA vor acces la datele biometrice ale europenilor în schimbul menținerii programului Visa Waiver # ActiveNews.ro
Statele Unite solicită acces direct la amprentele digitale și datele faciale colectate de statele membre ale Uniunii Europene.
Bucureșteancă ucisă de un trotinetist pe trecerea de pietoni. Cora Muntean: "Troti" nu a fost reținut pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez - VIDEO # ActiveNews.ro
Iată că s-a întâmplat: o femeie a murit după ce a fost lovită de o trotinetă pe trecerea de pietoni. Troti, criminalul a fost plasat sub control judiciar. Doar nu voiați să fie reținut. Ce a făcut așa rău? A omorât un om, nu a dat o palmă unui nepalez.
Bucureșteancă ucisă de un trotinetist pe trecerea de pieton. Cora Muntean: "Troti" nu a fost arestat pentru că nu dăduse o palmă unui nepalez - VIDEO # ActiveNews.ro
Iată că s-a întâmplat: o femeie a murit după ce a fost lovită de o trotinetă pe trecerea de pietoni. Troti, criminalul a fost plasat sub control judiciar. Doar nu voiați să fie reținut. Ce a făcut așa rău? A omorât un om, nu a dat o palmă unui nepalez.
Erdogan pregătește cea mai mare navă militară din Mediterana. Portavionul care va revoluționa puterea maritimă a Turciei # ActiveNews.ro
Turcia pregătește cea mai mare navă de război văzută vreodată în Mediterana. Portavionul MUGEM, un gigant de 285 de metri lungime, ar putea revoluționa puterea maritimă a Ankarei.
