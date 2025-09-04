Ion Cristoiu: Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing - cea mai bună dovadă a USR-izării PSD-ului. Bolojan nu s-a atins de legea partidelor prin care acestea continuă să mituiască presa

20:50

Iată că s-a întâmplat: o femeie a murit după ce a fost lovită de o trotinetă pe trecerea de pietoni. Troti, criminalul a fost plasat sub control judiciar. Doar nu voiați să fie reținut. Ce a făcut așa rău? A omorât un om, nu a dat o palmă unui nepalez.