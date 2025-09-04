AUR prezintă în Parlament cele patru moțiuni de cenzură - LIVE TEXT

09:10

„Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat. Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump în postarea sa, preluată și de Casa Albă pe X: