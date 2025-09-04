Av. Toni Neacșu: Legea privind pensiile magistraților, adoptată tacit; CCR, singura care poate interveni

10:50

„Existau toțiacești activiști, știi, radicalii de la Berkeley, White Panthers… toți încercausă oprească războiul și să schimbe lucrurile în mai bine. Și după aia ne treziminundați de toți acei «copii ai florilor», care erau cu drogurile și cu sexul.De unde au apărut toți hipioții ăia?!” - AbbieHoffman, lider al protestelor împotriva Războiului din Vietnam