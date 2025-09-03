Av. Silvia Uscov: AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO față de abuzurile guvernului Bolojan

18:10

Sfântul Mucenic Mamant s-a născut în închisoare, în zona Paflagonia (Asia Mică). Părinții săi, Theodot și Rufina, au fost întemnițați pentru că nu au lepădat credința în Hristos. Tatăl său a murit înainte ca acesta să se nască, iar mama sa a trecut la cele veșnice după ce l-a născut.