Duhul Sfânt i-a suflat Patriarhului Bartolomeu că trebuie unificată data Paștelui

03:40

Conform avocatei Isabela Balogh, două minore de 14 și 16 ani, dintre care una sora inculpatului, mergeau pe stradă în zona Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, dorind să ajungă la o farmacie non-stop, când au fost abordate de doi nepalezi, care au fost atât de insistenți încât au tras de hainele lor