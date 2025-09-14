Trei tineri ucraineni care au trecut granița în România au fost recuperați de pe munte

17:00

Realizator: Gabriela Mitrovici – Telefoanele mobile nu mai pot fi utilizate la şcoală de copiii şi tinerii din Italia, indiferent de ciclul de învăţământ. Odată cu începerea cursurilor a intrat în vigoare regula, aprobată încă din vară de Ministerul italian al Educaţiei, care îi obligă pe toţi elevii să-şi ţină telefoanele, şi orice fel de […]