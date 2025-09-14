Ucraina a atacat cu drone o rafinărie importantă din nord-vestul Rusiei
Rador, 14 septembrie 2025 10:50
Ucraina a atacat cu drone rafinăria de petrol Kirishi din nord-vestul Rusiei, una dintre cele mai mari din țară, provocând un incendiu după ce resturi provenite de la o dronă doborâtă au căzut la sol, au declarat oficialii ruși duminică. În timp ce marile puteri discută despre cum să pună capăt celui mai sângeros conflict […]
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
09:40
Creştinii sărbătoresc, astăzi, Înălțarea Sfintei Cruci, zi care amintește de găsirea lemnului crucii pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Credincioșii respectă această sărbătoare prin post și rugăciune. Remus Rădulescu: Sărbătoarea Crucii de la 14 septembrie se leagă de un eveniment din secolul al IV-lea. După ce Împărăteasa Elena a găsit la Ierusalim, în anul […]
Acum 4 ore
08:00
Secretarul de stat american începe duminică o vizită de două zile în Israel, ce are loc după atacurile israeliene asupra Hamas în Qatar, săptămâna trecută. Marco Rubio a clarificat neliniştea Washingtonului în această privinţă, însă a adăugat că doreşte să evalueze impactul atacului israelian asupra eforturilor de eliberare a ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza. Vizita […]
Acum 12 ore
02:30
Trei tineri ucraineni care au trecut granița în România și au solicitat ajutorul autorităților au fost recuperați de pe munte, aseară, iar starea lor de sănătate este bună, anunță Salvamont Maramureș. Intervenția a fost dificilă, deoarece aceștia nu au respectat indicațiile de a rămâne pe loc și plecaseră din zona în care au fost localizați./asalar […]
13 septembrie 2025
23:40
Ultima etapă a turului ciclist al României impune mai multe restricții de circulație în București # Rador
Ultima etapă a turului ciclist al României va impune mâine încă de dimineață mai multe restricții de circulație în București, pe traseul competiției care are plecare de pe Bulevardul Libertății și se desfășoară pe mai multe artere din centrul orașului, între care Splaiul Independenței, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, zona Buzești, Piața și Calea Victoriei. Polițiștii rutieri […]
23:40
Sorin Grindeanu, mesaj pe internet privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază # Rador
Coaliția de guvernare a convenit încă de acum trei luni, când s-a prelungit din nou plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază până la finalul lui septembrie, că va fi ultima prelungire a termenului, deoarece măsura a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților, a precizat azi purtătoarea de cuvânt […]
23:30
Locuitorii din județul Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert, care anunță prezența unei a doua drone rusești în spațiul aerian al țării # Rador
Locuitorii din județul Tulcea au primit în această seară un nou mesaj RO-Alert, care anunță prezența unei a doua drone rusești în spațiul aerian al țării. Și de data aceasta, durata alertei aeriene este 90 de minute. Corespondentul RRA Luiza Rosetti amintește că primul mesaj de avertizare a fost emis în jurul orei 18:00, iar […]
Acum 24 ore
21:50
ANPDPD – clarificări cu privire la proiectul de modificare a criteriilor pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap # Rador
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a pus la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail pentru preluarea întrebărilor și solicitărilor de clarificare cu privire la proiectul de modificare a criteriilor pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap. Ministrul muncii a justificat nevoia de revizuire pentru a […]
21:00
Tokyo – Numărul centenarilor din Japonia a crescut pentru al 55-lea an consecutiv, apropiindu-se de 100.000, iar aproape 90% dintre aceștia sunt femei. Potrivit Ministerului Sănătății din Japonia, care a publicat date înainte de sărbătoarea națională de luni dedicată persoanelor în vârstă, numărul persoanelor de 100 de ani și peste este de 99.763, o creștere […]
21:00
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărarea sa în 2026, declară ministrul apărării # Rador
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărarea sa în 2026, în contextul în care războiul cu Rusia se prelungește în al patrulea an, a declarat sâmbătă ministrul apărării, Denis Șmihal. Șmihal a spus că finanțarea este esențială pentru menținerea liniilor de apărare, producerea mai multor drone și alte […]
20:30
Realizator: Mihaela Enache – O dronă rusească a intrat în această seară în spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării Naționale anunță că două avioane militare F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat de urgență pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, unde au loc atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii de la Dunăre. Colonel […]
19:50
Autoritățile poloneze au ridicat avioane de la sol și au închis, preventiv, aeroportul din Lublin # Rador
Avioane poloneze și aliate au fost desfășurate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez din cauza amenințării cu atacuri cu drone în Ucraina vecină, iar aeroportul din orașul Lublin, estul Poloniei, a fost închis, au declarat autoritățile poloneze. Comandamentul Operațional al forțelor armate poloneze a transmis că avioanele au participat la o operațiune în apropierea […]
19:20
Un mesaj RO-ALERT a fost transmis cu aproximativ o jumătate de oră în urmă pe telefoanele mobile din zona de nord a județului Tulcea. Oamenii sunt avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și sunt sfătuiți să se protejeze. Alerta este valabilă pentru încă aproximativ o oră. Astfel de mesaje sunt transmise […]
19:00
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit 14 persoane, dintre care una grav, au transmis serviciile de urgență. Explozia a avut loc la ora 15:00 (01:00 GMT) în Vallecas, un cartier din centrul-sud al Madridului, potrivit serviciilor de urgență. Cauza exploziei nu este deosamdată cunoscută./cstoica/eradu (REUTERS – 13 septembrie)
19:00
Madrid – 21 de persoane rănite în explozia de la o cafenea din cartierul Vallecas – știre actualizată # Rador
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid a rănit 21 de persoane, dintre care trei grav, au transmis serviciile de urgență. Explozia a avut loc la ora locală 15:00 (01:00 GMT) în Vallecas, un cartier din centrul-sud al Madridului, potrivit serviciilor de urgență. Cauza exploziei este deocamdată necunoscută./cstoica/eradu (REUTERS – 13 septembrie)
18:00
Circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe firul II, până pe 5 octombrie, în vederea executării unor lucrări # Rador
De luni, circulația feroviară va fi închisă permanent între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare, pe firul II, în vederea executării unor lucrări care vor dura până pe 5 octombrie. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA precizează că după finalizarea lucrărilor programate, circulația feroviară între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare va fi reluată […]
18:00
Președinta Maia Sandu afirmă că dialogul politic dintre Republica Moldova și Italia, țara care găzduiește cea mai mare comunitate de moldoveni, s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii patru ani. Dacă până în 2021 relațiile între guvernele celor două state erau aproape inexistente, astăzi Republica Moldova beneficiază de un sprijin important din partea Italiei, citează IPN. Într-un […]
17:30
A fost semnat contractul pentru construcția lotului 2 al Drumului Expres Arad-Oradea, de 39,7 km. Lucrarea va fi executată de o asociere formată dintr-o companie din Turcia și una din România, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Constructorii au la dispoziție doi ani pentru a termina lotul […]
17:30
Poliția a reținut încă două persoane implicate în scandalul din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis # Rador
Poliția anunță că a reținut încă două persoane implicate în scandalul din această dimineață din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite și transportate la spital. Potrivit IPJ Dolj, cei doi au fost duși la audieri. În total, în custodia forțelor de ordine sunt cinci persoane. […]
16:40
Rusia duce acum un război legitim, drept, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin. „Aș vrea să le mulțumesc moscoviților pentru contribuția la războiul nostru comun, legitim, drept, pentru disponibilitatea de a lupta și a trudi în numele Patriei”, a declarat Putin, felicitându-i pe locuitorii Moscovei cu ocazia Zilei orașului./snicolau/dstanesc (www.tass.ru – 13 septembrie)
16:20
Avioane rusești echipate cu rachete balistice supersonice au zburat deasupra Mării Barents în cadrul exercițiilor „Zapad 2025” # Rador
Avioane de luptă rusești MiG-31 echipate cu rachete balistice hipersonice au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de știri Interfax. Rusia și Belarus au demarat exercițiile comune vineri, într-un moment tensionat din războiul dintre Rusia și Ucraina, la câteva […]
15:50
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă # Rador
Antreprenorii din Valea Jiului vor avea la dispoziție un buget de aproape 15 milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru dezvoltarea firmelor și crearea de noi locuri de muncă. Banii provin dintr-un apel de proiecte relansat ieri de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene prin Programul Tranziție Justă. Proiectele pot fi depuse până la 1 noiembrie și […]
15:50
José Carreras, Arash și Loreen vor urca pe scena din Piața Constituției în ultima zi a Festivalului Unforgettable # Rador
În București, José Carreras, Arash și Loreen vor urca astăzi pe scena din Piața Constituției în cea de a treia și ultima zi a Festivalului Unforgettable, dedicată muzicii pop simfonice. Publicul va avea de parte, pe lângă spectacolele live și instalațiile artistice, de o zonă gastronomică diversificată, va exista și un spațiu de relaxare cu […]
15:30
ANAF a început controale în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov # Rador
Agenția Națională de Administrare Fiscală a început controale cu 120 de inspectori antifraudă în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat al instituției. Acțiunile de control au avut loc având în vedere riscul fiscal corespunzător activităților ilicite asociate achiziției, transportului, depozitării și comercializării de bunuri cu risc fiscal ridicat. […]
15:20
Donald Trump cere tuturor statelor NATO să nu mai cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a emis sâmbătă o scrisoare către națiunile NATO, îndemnându-le să înceteze să cumpere petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate națiunile NATO vor fi convenit și vor începe să facă același lucru și […]
13:50
ArcelorMittal a anunțat oprirea producției la fabrica sa din Hunedoara din cauza prețurilor foarte mari la energia electrică și a presiunii tot mai mari din partea importurilor la prețuri mici din afara Uniunii Europene. Potrivit conducerii companiei, ArcelorMittal nu mai este capabilă să concureze eficient pe piețele interne europene și internaționale și a ajuns într-o […]
13:40
Armata israeliană a anunţat că 250.000 de oameni au părăsit oraşul Gaza, în condiţiile în care forţele israeliene îşi intensifică operaţiunile militare în cea mai mare zonă urbană a teritoriului palestinian. Purtătorul de cuvânt al forţelor armate israeliene a declarat în limba arabă că palestinienii s-au mutat în afara oraşului, pentru siguranţa lor. De asemenea, […]
13:10
Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea a primit-o, vineri, în audiență pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Audiența a avut loc în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile […]
12:40
OMV, acționarul majoritar al OMV Petrom, are un plan de reducere a cheltuielilor cu 400 de milioane de euro, inclusiv prin disponibilizări în Austria. Potrivit unui comunicat de presă al grupului de la Vienna, compania îşi reanalizează prioritățile strategice și ia măsuri de eficiență orientate spre viitor într-un mediu de piață dificil. OMV susține că […]
12:30
Secretarul de stat american Marco Rubio merge sâmbătă în Israel. Departamentul de Stat a precizat că Rubio va reafirma angajamentul Washingtonului faţă de securitatea Israelului şi pentru recuperarea ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza. De asemenea, SUA se opun demersurilor din rândul statelor aliate în privinţa recunoaşterii unilaterale a unui stat palestinian, a adăugat Departamentul de […]
12:20
Evaluarea din această primăvară a arătat că în județul Harghita trăiesc aproape 2.500 de urși. Specialiștii spun că numărul nu este concludent, pentru că aceste animale străbat mari distanțe în căutarea hranei. În plus, anul acesta urșii au coborât din munți și pentru că fructele de pădure au fost mai puține, fiind vizate lanurile de […]
11:40
Autorităţile din Qatar afirmă că niciun stat din Golf nu mai este în siguranţă, după atacul Israelului de la Doha # Rador
Autorităţile din Qatar afirmă că niciun stat din Golf nu mai este în siguranţă după atacurile Israelului asupra liderilor Hamas, la Doha, în această săptămână. Cinci membri ai Hamas şi un ofiţer de securitate qatarez au fost ucişi în urma atacului. Israelul a afirmat că atacul a vizat „creierele teroriste” ale Hamas. Un purtător de […]
11:30
Moody’s a confirmat calificativul României corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investițiilor # Rador
Agenția Internațională de Evaluare Financiară Moody’s a confirmat calificativul României corespunzător ultimei trepte din categoria recomandată investițiilor, BBB-, păstrând însă perspectiva negativă. Decizia reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al agenției. Potrivit instituției, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie anul […]
Ieri
11:00
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă (Florin Barbu) # Rador
România se apropie de obiectivul strategic de a-și asigura consumul de carne din producția internă, reducând dependența de importuri, spune ministrul agriculturii, Florin Barbu. Potrivit acestuia, sacrificările de animale au înregistrat o creștere de aproape 10% în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a […]
10:50
O importantă agenţie de rating a retrogradat scorul Franţei la cel mai scăzut nivel acordat vreodată acestei ţări. Agenţia Fitch a redus ratingul de credit Franţei de la „AA” la „A+”, ceea ce măreşte presiunea asupra economiei ţării şi a noului prim-ministru. Agenţia a afirmat că pierderea votului de încredere al Parlamentului de către guvern, […]
10:20
Republica Moldova are o strategie prin care vrea să devină complet independentă energetic până în 2050. Cristina Sănduță de la Radio Chişinău știe cum va fi eliminată dependența de energia rusească. Reporter: Strategia include trei priorități: securitatea și reziliența energetică, convergența cu standardele europene și tranziția către energia curată. Regenerabilele vor deveni principala sursă a […]
10:10
România a transmis oficial către Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat # Rador
România a transmis oficial către Comisia Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru. Documentul va parcurge acum procedura de aprobare formală în Comisie și apoi decizia Consiliului Economic și Financiar, a precizat ministrul pe pagina sa de socializare. Unele proiecte pierd banii europeni, altele sunt […]
09:30
Continuă Festivalul Internațional „George Enescu”, aflat în ziua a 16-a. Orchestra Națională Simfonică Daneză cântă de la ora 13:00 la Sala Radio și are în program, între altele, „Memorialul” lui Anatol Vieru. La Ateneu se cântă în primă audiție românească „Winter Sonata”, compusă de Donghoon Shin. La Sala Palatului, dirijorul Vasily Petrenko împreună cu celebra […]
09:20
Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter s-a produs sâmbătă în apropierea coastei de est a regiunii Kamceatka din Rusia, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km, potrivit GFZ. Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a estimat magnitudinea la 7,4, cu […]
09:10
Traficul rutier va fi restricționat sâmbătă şi duminică pe mai multe bulevarde și străzi din București # Rador
Traficul rutier va fi restricționat astăzi și mâine pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Mai întâi, astăzi are loc The Color Run Night Amazing Tour 2025, un eveniment de alergări recreative. Restricțiile vor începe de la această oră pe un segment al Bulevardului […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Baia Mare: Cu ocazia Zilei Pompierilor din România, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băsești” al Judeţului Maramureș organizează puncte de informare preventivă, expoziții cu tehnică şi mijloace de intervenţie, exerciții demonstrative și de prim-ajutor. La aceste activități, îi puteți întâlni si pe pompierii din cadrul Inspecţiei […]
08:30
Văduva lui Charlie Kirk anunţă că mişcarea conservatoare creată de acesta şi evenimentele programate vor merge înainte # Rador
Văduva lui Charlie Kirk a declarat că mişcarea americană creată de activistul conservator nu va muri odată cu acesta. Într-un discurs sfidător, de la sediul lui Kirk din Arizona, Erika Kirk a afirmat că activitatea mişcării conservatoare de tineret „Turning Point USA”, înfiinţată de soţul său, va continua. „Nimeni nu va uita niciodată numele soţului […]
08:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci # Rador
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu susține că România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaților, nu s-a realizat niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite, iar din cele 13 baraje […]
12 septembrie 2025
23:10
Reprezentanți ai Universității din București, ai MDLPA și ai constructorului, vizită de lucru pe șantierul Palatului Universității din București: 80% din tronsonul Facultății de Istorie, finalizat. Frontonul cu vultur și grifoni revine pe clădirea Universității din București # Rador
Palatul Universității din București este cea mai mare clădire de educație din România, cu o suprafață de peste 45.000 de metri pătrați București, 12 septembrie 2025. O delegație formată din ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, decanul Facultății de Istorie a Universității din București, […]
19:50
La microfon, Angelica Dan
18:50
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile critică ghidul pentru sesiunea de anul acesta a programului Rabla, ce ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Reprezentanţii APIA sunt în special nemulţumiţi de valoare mică a ecotichetului pentru maşinile electrice. Cu detalii, Cristian Bâcâin. Reporter: […]
18:50
NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei (Rutte) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – NATO va lansa inițiativa „Santinela Estică” pentru a consolida apărarea flancului estic al Europei, a declarat vineri Secretarul General al NATO, Mark Rutte, adăugând că imprudența Rusiei în spațiul aerian este tot mai frecventă. El a precizat că „Santinela Estică” va include o varietate de resurse din partea aliaților, […]
18:40
Suspectul reţinut în cazul asasinării activistului conservator american Charlie Kirk a fost identificat drept un bărbat de 22 de ani # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Oficiali americani au confirmat arestarea unui suspect în cazul asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că bărbatul – identificat drept Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani – a recunoscut în faţa unui prieten de familie că el l-a ucis pe […]
18:40
Social-democrații au prezentat programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (12 septembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – PSD a prezentat vineri programul de investiții ce face parte din pachetul de relansare economică anunțat joi de social-democrați. Propunerile vizează domenii strategice, cu facilități fiscale pentru IMM-uri, creșterea producției și crearea de locuri de muncă. Corespondentul RRA Amalia Bojescu are detalii. […]
18:20
Sprijin covârşitor în Adunarea Generală a ONU pentru o declaraţie privind soluţia cu două state între Israel şi palestinieni # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 septembrie) – Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat vineri, cu o majoritate covârșitoare, în favoarea unei declarații care prevede „măsuri concrete, cu termene clare și ireversibile” în direcția unei soluții cu două state între Israel și palestinieni, înaintea unei reuniuni a liderilor mondiali. Totodată, declaraţia susţine desfăşurarea unei misiuni […]
