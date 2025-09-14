Ucraina a atacat cu drone o rafinărie importantă din nord-vestul Rusiei

Ucraina a atacat cu drone rafinăria de petrol Kirishi din nord-vestul Rusiei, una dintre cele mai mari din țară, provocând un incendiu după ce resturi provenite de la o dronă doborâtă au căzut la sol, au declarat oficialii ruși duminică. În timp ce marile puteri discută despre cum să pună capăt celui mai sângeros conflict […]

