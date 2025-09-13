Autoritățile poloneze au ridicat avioane de la sol și au închis, preventiv, aeroportul din Lublin

15:40

Opt proiecte de spitale care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență și care nu mai pot fi menținute în PNRR vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027. Este vorba despre proiecte care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36%. Premierul Ilie Bolojan scrie […]